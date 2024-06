Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że osoby urodzone po 1968 roku, którym do emerytury zostało co najmniej 10 lat, do 1 lipca tego roku mogą zdecydować czy ich składka emerytalna będzie przekazywana w całości na subkonto w ZUS, czy częściowo do OFE. ZUS pozostawi okno transferowe otwarte do końca czerwca - zainteresowani będą mogli wybrać, gdzie ostatecznie trafiać będą ich składki.