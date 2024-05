Chodzi oczywiście o osoby, które przepracowały zaledwie kilka dni. Jedną z prawdziwych rekordzistek jest seniorka z Legnicy, która według dokumentów przepracowała tylko jeden dzień, za który otrzymuje świadczenie w wysokości 43 groszy miesięcznie! Jeszcze niższe świadczenie pobiera pani z okolic Wałbrzycha - jej emerytura wynosi 19 groszy. W 2021 roku na szczycie listy seniorów pobierających najniższe emerytury była osoba, której ZUS co miesiąc przelewał... 1 grosz. Co z osobami, które nie przepracowały ani jednego dnia?

Co ciekawe, osoby, które nie przepracowały ani jednego dnia, mogą liczyć na emeryturę, ale jest ona możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach. W praktyce może ona trafić do osób, które z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek, nie mogą podjąć zatrudnienia, więc nie mają środków do życia.