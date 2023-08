ZUS może wstrzymać wypłatę świadczeń. Chodzi o konkretną grupę emerytów

Porady

Seniorzy, którzy dorabiają sobie do wcześniejszej emerytury lub renty muszą uważać na nowe limity! Od września będą one zdecydowanie niższe, a ich przekroczenie może wiązać się ze znacznym zmniejszeniem świadczenia z ZUS. Może dojść nawet do wstrzymania wypłaty!

Zdjęcie Osoby, które chcą dorobić do świadczenia, muszą uważać na nowe limity / Marek Bazak / East News