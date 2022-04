Spis treści: 01 Zwrot biletu PKP - jak to działa?

Zwrot biletu PKP - jak to działa?

Zwrot biletu PKP może wydawać się niektórym trudny a sama procedura skomplikowana. Warto jednak pamiętać, że jak przy każdym zakupie, również w tym przypadku przypada nam prawo do zwrotu. I warto z niego korzystać. Co ważne, zwrot sumy należnej za bilet nie jest stuprocentowy. Większość linii potrąca z ceny biletu 10 proc. odstępnego.

To dobra opcja dla osób, które nie chcą tracić tych 10 proc. odstępnego. Jeśli często jeździsz pociągami i jesteś w stanie wymienić bilet, nic nie stoi na przeszkodzie. Musisz jednak liczyć się z tym, że w przypadku wyboru innej trasy lub rodzaju przewoźnika, może być konieczne uiszczenie różnicy cenowej. Jeśli podróżujesz pociągiem codziennie do pracy, błędnie zakupiony lub zwyczajnie niewykorzystany bilet możesz wymienić na przejazd na dokładnie tych samych warunkach finansowych.

Zdjęcie - Wnioski o zwrot należności za niewykorzystany bilet na przejazd w komunikacji krajowej są rozpatrywane w kolejności ich wpływu do PKP Intercity, bez zbędnej zwłoki - czytamy na stronie Intercity /Adam Burakowski /Reporter

To znacznie łatwiejsza forma zwrotu. Zwłaszcza że, jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej PKP, nie musimy oddawać biletu w tej samej kasie, w której go zakupiliśmy. Bilet zakupiony stacjonarnie możemy bez problemu zwrócić w dowolnej kasie w całej Polsce. PKP od każdego zwrotu potrąca 10 proc. zapłaconej kwoty, ale przynajmniej zwrot środków otrzymywany jest natychmiastowo.

Tu sprawy nieco się komplikują. Zwłaszcza jeśli zakupu dokonaliśmy bez rejestracji czy logowania na konto na stronie PKP. Musimy wtedy odnaleźć wiadomość e-mail zawierającą nasz bilet oraz link do strony klienta. Po jego otwarciu zostanie nam umożliwione zalogowanie się do panelu zarządzania zakupem. Należy wejść w zakładkę "Opłacone", wybrać bilet do zwrotu oraz opcję "Zrezygnuj", a następnie potwierdzić naszą decyzję.

Jeśli natomiast posiadamy konto PKP i to właśnie z niego dokonaliśmy zakupu, logujemy się i powtarzamy ścieżkę od wejścia w zakładkę "Opłacone". System umożliwia nam ten rodzaj dokonania zwrotu jedynie do 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu, a zwrot pieniędzy przyjdzie do nas dopiero po 30 dniach od dnia anulowania zakupu.

Zdjęcie Dworzec w Krakowie / INTERIA.PL

Istnieje jednak możliwość zwrotu biletu internetowego również w kasie PKP Intercity. W znalezieniu takiej kasy pomoże nam wyszukiwarka na stronie intercity.pl, na której dostępna jest lista kas. Wyświetli się ona automatycznie po wpisaniu w wyszukiwarkę i zatwierdzeniu wybranego miasta na terenie Polski. Ta opcja umożliwia zwrot nawet trzy miesiące od daty niewykorzystanego przejazdu. Aby postarać się o zwrot za bilet na przejazd już zakończony, będziemy musieli najpierw uzyskać odpowiednie poświadczenie biletu. Może ono zostać wystawione w punkcie odprawy na jednej ze stacji miejscowości wyjazdu lub nabycia biletu albo przez konduktora. Z reguły łatwiejszą opcją jest prośba o poświadczenie pracownika drużyny konduktorskiej.

