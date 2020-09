Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych?

PORADY |

Mówi się, że grzybobranie dla sporej części Polaków jest narodowym „sportem”. Co roku w porze jesiennej wyciągają swoje koszyki i z radością udają się na poszukiwania ulubionych grzybów. Warto jednak wiedzieć, że nawet doświadczonych grzybiarzy czasem myli intuicja, a trujące okazy zamiast pozostać w lesie mogą trafić do koszyka. Jak więc mieć pewności, że grzyby które zebraliśmy nadają się do jedzenia?