Po czym poznać, że to partner "na zawsze"? 7 mocnych sygnałów

Nie jesteś projektem do poprawy. Dobry partner nie kocha wyłącznie twojej najlepszej wersji, ale akceptuje też tę nieuczesaną, zmęczoną, marudną . Nie punktuje wad, a przy nim możesz być sobą. Nie musisz zakładać maski ani ważyć każdego słowa. Widział cię płaczącą, bez makijażu i w starym dresie - i nadal chce z tobą dzielić poranki. To nie znaczy, że zawsze jest sielankowo. Ale nawet w trudnych momentach wiesz, że nie musisz "zasłużyć" na bycie kochaną.

Świat potrafi być chaotyczny. Praca, stres, wiadomości - wszystko potrafi przytłoczyć. Ale gdy wracasz do niego (albo po prostu do wspólnej rozmowy), czujesz spokój. Nie dlatego, że rozwiązuje wszystkie twoje problemy, ale dlatego, że jest stabilny, obecny i nie znika, gdy robi się trudno.

Jeśli traktuje twoją mamę z szacunkiem, nie ocenia twoich przyjaciół i interesuje się tym, co ważne dla ciebie - to znak, że rozumie, iż jesteś częścią większej układanki. Nie próbuje cię odciąć od świata, tylko chce być jego częścią. Pojawia się na rodzinnych spotkaniach, choć nie przepada za small talkiem. Pamięta imiona twoich przyjaciół i pyta, jak się czują. Nie musi się zaprzyjaźniać z każdym - wystarczy, że nie traktuje ich jak konkurencji.

Nie chodzi o to, żebyście byli identyczni - ale jeśli jedno z was marzy o życiu w lesie, a drugie o wieżowcu w centrum miasta, będzie ciężko . Kiedy fundamenty są wspólne - podejście do rodziny, pracy, życia codziennego - łatwiej budować przyszłość. Kłótnie będą się zdarzać, ale nie na poziomie tego, "czy w ogóle chcemy tego samego".

Prawdziwy partner nie boi się twojego sukcesu. Kibicuje ci, nawet jeśli sam ma gorszy moment. Motywuje, słucha o twoich planach, nie wyśmiewa ich. Wspólna przyszłość to nie wyścig - to drużyna. A ty chcesz kogoś, kto gra z tobą, nie przeciwko tobie. Gdy odnosisz sukces, on się cieszy - szczerze, bez cienia zazdrości. A kiedy ponosisz porażkę, nie wypomina, tylko wyciąga rękę. To nie rywal, to twój największy kibic.