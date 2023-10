Żona Warszawy szczerze o depresji: "Wybiegałam zalana łzami"

Mnie to mój psychiatra wytłumaczył w ten sposób: ja poszłam do niego, ale nie wiedziałam, dlaczego do niego idę, wiedziałam, że sobie nie radze z codziennością, zaczęło mnie coś przytłaczać, i to były takie momenty, kiedy wybiegałam zalana łzami, więc to było takie - co się ze mną dzieje? Więc jak poszłam do psychiatry i mówię: "Wie pan, to w ogóle do mnie nie pasuje". Ja jestem zawsze pełna energii, głośna, śmieszkowata, z dużym dystansem i poczuciem humoru, pozytywnie nastawiona do życia