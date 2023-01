To, co mną bardzo wstrząsnęło, to to, że kobiety w polityce jeszcze nadal rzadko się wpierają. To bywa, to się zdarza, ale często kobiety z tego samego ugrupowania, partii, walczą ze sobą - walczą przeciwko sobie. To mnie wstrząsnęło, bo miałam poczucie, że jesteśmy bliżej myślenia o tym, żeby to siostrzeństwo pomagało w życiu

twierdzi Katarzyna Dąbrowska