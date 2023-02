"Hell in heaven - kolejne" "365 dni"? "Dwa zupełnie różne obrazy". Magdalena Boczarska u Katarzyny Zdanowicz

Magdalena Boczarska jest znana z kontrowersyjnych ról filmowych. Kilka lat temu głośno było o filmie "Sztuka kochania", gdzie Boczarska odegrała rolę Michaliny Wisłockiej — autorki pierwszego w Polsce poradnika seksuologicznego. Boczarska zagrała również w filmie "Różyczka", gdzie wcieliła się w rolę kochanki starszego pisarza. Tym razem Magdalena Boczarska w filmie "Heaven in Hell" odgrywa rolę kobiety sukcesu, która zakochuje się w młodszym od siebie o 15 lat, przystojnym Maksie. Film ten jest kolejną produkcją twórców filmu "365 dni", który, pomimo hitowej oglądalności, nie zaskarbił sobie uznania krytyków. Co więc skłoniło Magdalenie Boczarską do zdecydowania się na zagranie w "Heaven in hell"? Katarzynie Zdanowicz wyjawiła:

Natychmiast skierowałam ją (producentkę filmu - przypis red.) do mojej agentki, uprzedzając ją, że producentka "365 dni" chce mi zaproponować rolę w filmie. Teraz śmiejemy się z tego, jak drżącym głosem dzwoniła do mnie opowiada Magdalena Boczarska

Następnie to właśnie agentka Magdaleny Boczarskiej miała zachęcić ją do zastanowienia się nad propozycją, ponieważ ta miała ja zaintrygować. Znajomy producent również zmotywował Boczarską do przemyślenia oferty, twierdząc, iż ta produkcja mogła dać aktorce nowe możliwości i wyzwania. Zaowocowało to podjęciem współpracy przez Magdę Boczarską z twórcami filmu "Heaven in Hell".

Kobieta "tą starszą" w związku. "Już czerstwa, zamieni ją na nowszy model". Podcast video "Zdanowicz pomiędzy wersami"

W podcaście video Katarzyny Zdanowicz, Magdalena Boczarska opowiada o własnych doświadczeniach z różnicą wieku w związku - sama jest starsza od swojego partnera o 7 lat. Wyznaje, że mimo niewielkiej różnicy wieku, która pewnie nie zostałaby nawet zauważona, gdyby to partner był starszy, zdarza się jej zmagać z hejtem na ten temat. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz mówi:

Ciągle spotykam się z komentarzami, że ktoś mówi: "No, już czerstwa", "Zaraz się posypie", "Na pewno zamieni ją na nowszy model". Już mnie to nie dotyka, bo wiem, że ludzie się rozstają, a metryka nie ma kompletnego znaczenia Magdalena Boczarska w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami"

