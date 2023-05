Rafał Mikołajczyk doznał wypadku mając 14 lat. Już wcześniej interesował się sportem - biegał, jednak wypadek skreślił jego plany na karierę biegacza. Jak doszło do wypadku? Rafał Mikołajczyk opowiedział Katarzynie Zdanowicz, że ten dzień pamięta dosyć dobrze. Był to pierwszy raz, kiedy przebiegł 13 km. Kiedy chciał wrócić ze spotkania ze znajomymi do domu, podszedł do niego Paweł - jego kolega z klasy - z komunikatem sugerującym, że zaraz zrobi mu krzywdę. Znajomy złapał go za szyję i dwójka chłopaków upadła - Rafał został przygnieciony ciężarem swojego kolegi. Mężczyzna opowiada, że był świadomy, kiedy jego ciało przeszedł prąd, który zabrał mu czucie.

To było dla mnie wstrząsające, ale naprawdę miałem moment, kiedy wszystkie marzenia przeszły mi przez głowę. Jakiś silny bodziec powiedział mi, że nie będę sprawny. Miałem głębokie przekonanie, że będę osobą niesprawną

Miał 16 lat i niepełnosprawność, kiedy zrodziła się jego miłość do sportu. Rafał Mikołajczyk w "Zdanowicz pomiędzy wersami"

Rafał Mikołajczyk opowiada, ze jego miłość do sportu zrodziła się około rok po wypadku. Był wtedy na jednym z obozów rehabilitacyjnych:

Widziałem, jak inne osoby z niepełnosprawnością funkcjonują i ja tak chciałem. To już mi pozwoliło o tym myśleć. Powiedziałem w towarzystwie, że będę zawodnikiem kadry narodowej w rugby na wózkach, bo o tym wtedy myślałem. Rok później wylądowałem w internacie i tam stworzyłem drużynę rugby mówi sportowiec

Miałem 16 lat i byłem na tyle przedsiębiorczy, żeby zorganizować drużynę w miejscu, gdzie nie miała bytu, zdobyć wolontariuszy i w 2007 roku już zagrać w lidze Polski. Zajęło mi to nie całe dwa lata. Nie szukałem powodów, dlaczego nie mogę grać - stworzyłem sobie możliwość

"Tata często bił. Mój wypadek mnie uratował" Rafał Mikołajczyk u Katarzyny Zdanowicz

W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz, Rafał Mikołajczyk wyznał, że miał dosyć trudne dzieciństwo - jeszcze na długo przed wypadkiem. Jego ojciec stosował przemoc, miał problemy z alkoholem. Sportowiec uważa, że w pewnym sensie to właśnie wypadek go uratował. Co to znaczy?

Moje dzieciństwo było bardzo trudne. Tata mnie często bił, pojawiał się alkohol. Myślę, że mój wypadek mnie uratował. Wyjechałem z domu, zmieniło się nastawienie moje i taty. Jak się spóźniłem 15 minut ze szkoły to dostałem, jak nie umyłem naczyń to dostałem. Mój tato jest surową i trudną osobą opowiada Rafał Mikołajczyk

. To jest paradoks - uważam, że trudniej byłoby mi wyznaczyć pewne wartości życiu, które mam - ta trudna szkoła, kiedy mnie wtedy spotkała, pokazała mi, że ja muszę z tego wyjść. Ja nie mam z tego powodu traumy. To też pozwala mi zrozumieć ludzi. Nie wymazałbym moich doświadczeń, nie powiedziałbym, że chciałbym mieć inne dzieciństwo - ja nie żałuję niczego. Cieszę, się, że tak było, bo pewnie byłoby mi trudniej

"Niepełnosprawność jest łatką. To cię gniecie". Mistrz Świata w parakolarstwie u Katarzyny Zdanowicz

Rafał Mikołajczyk wyznaje, ze mimo, iż ma wokół siebie wielu przyjaciół i bliskich, z którymi spędza czas, to o niepełnosprawności trudno zapomnieć, nawet podczas spotkań z najbliższymi:

Da się odczuć od ludzi, jak coś organizują, to pewne miejsce nie jest dla ciebie, bo jesteś na wózku. Jeżeli mam członka rodziny z niepełnosprawnością, czy przyjaciela, to powinienem myśleć o nim. Ludzie powinni myśleć i myślą. Ja w swoim środowisku nie mam problemu, ale przez lata to odczuwałem

Niepełnosprawność jest "łatką". Ty to masz w kieszeni. To cię gniecie. Wystarczy podjechać na pierwszy parking, czy do sklepu, coś jest na półce wysoko. Czy na parkingu jest krzywa kostka, czy nie ma wjazdu. To jest upokarzające. Jesteś wewnętrznie ambicjonalnie inną osobą, a niepełnosprawność cię ogranicza

