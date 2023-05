Ludzie się przyzwyczajają do tego. Jest grono ludzi, którzy tego w ogóle nie akceptują i próbują wpływać, jak powinno wyglądać to u mnie i ochoczo komentują to, że to nie jest ta droga. Ale to było zawsze. Staram się ich zrozumieć, ale to nie jest do zrozumienia. To tak, jak ja bym wszedł do kogoś do chaty i powiedział: "Dlaczego ty jesteś w tej sukience? Mogłabyś być w miniówce". To nie jest ich interes, to nie jest ich sprawa i to nie jest ich życie