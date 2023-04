Aleksandra Kwaśniewska zdradza sekrety wspólnej pracy z Kubą Badachem

Istotne według mnie jest to, co robisz z tym, co ci zostało w życiu dane. To znaczy, że to nie jest to takie wszystko zero-jedynkowe, że to (że jestem córką prezydenta - przypis. red.) jest albo przekleństwem, albo zbawieniem. To jest coś takiego równocześnie na plus i na minus. No i tak jest z tymi moimi rodzicami. Ewidentnie jestem osobą uprzywilejowaną od jakiegoś momentu, natomiast myślę, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że za tym uprzywilejowaniem idą różne, niefajne rzeczy, o których z kolei też mi jest niezręcznie mówić bo wtedy wygląda jakbym się skarżyła a przecież jestem uprzywilejowana.