Gdzie wyrzucić stary lakier do paznokci? Wiele osób robi ten błąd

Już od ponad czterech lat obowiązuje w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Najwięcej trudności przysparza zazwyczaj właściwa segregacja metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowań po specyficznych kosmetykach jak np. te do paznokci. Gdzie powinniśmy je umieszczać?

Gdzie wyrzucić stary lakier do paznokci?

Wiele osób sądzi, że stary lakier do paznokci należy umieścić w pojemniku na szkło (szklana buteleczka) i w czarnym na odpady zmieszane (pędzelek). Nie jest to jednak prawda! Lakier do paznokci zawiera w swoim składzie związki chemiczne, które mają fatalny wpływ na środowisko. To dlatego lakier do paznokci powinien znaleźć się w całości w czarnym pojemniku. W ten sam sposób z opakowaniami po lakierach powinny postępować osoby, które zajmują się manicure zawodowo.

Gdzie wyrzucić stary zmywacz do paznokci i odżywkę?

Zmywacz do paznokci to produkt, który ma w składzie zazwyczaj tylko aceton i jego pochodne. Substancje te nie przeszkadzają w procesie recyclingu, więc stary zmywacz możemy umieścić w pojemniku żółtym (jeśli opakowanie jest plastikowe) lub zielonym (jeśli opakowanie jest szklane). Odpady po zmywaczu do paznokci należy więc wyrzucać zgodnie z rodzajem frakcji, do której kwalifikuje się opakowanie.

Podobną zasadę stosujemy w stosunku do odżywek do paznokci - znajdują się one zazwyczaj w plastikowych lub szklanych opakowaniach, więc powinny trafić do pojemników na plastik i szkło.

Ekologicznie: Zbieramy-nie wyrzucamy!