Oto najbardziej wciągające opowiadania. Trudno się od nich oderwać

"Kobieta z książkami" - nowy videocast Agi Szynal

"Kobieta z książkami" to nowa propozycja w serwisie Kobieta Interia. W krótkich odcinkach prowadząca, Aga Szynal, opowiada o najbardziej interesujących, oryginalnych, intrygujących i przede wszystkim wartościowych tytułach tworzonych przez kobiety. Skąd taki wybór? - Choć czytam od zawsze i to bardzo dużo, to dopiero po trzydziestce, po urodzeniu dwójki dzieci zdałam sobie sprawę, że starając się czytać tak zwaną "dobrą literaturę" czytam prawie wyłącznie mężczyzn. I w pewnym momencie zabrakło mi w książkach kawałka mojego, kobiety, doświadczenia. Zaczęłam więc świadomie poszukiwać i znajdować olśnienia. I tymi olśnieniami będę się chciała w moim podcaście dzielić - tłumaczy prowadząca.

Zobacz również: Podkast Agi Szynal - "Kobieta z książkami". Dobre książki wagi lekkiej

Aga Szynal to autorka i samowydawczyni powieści "Ja sama". Twórczyni instagramowego profilu o literaturze kobiet: @kobiecasilawsparcia. Dzieli się na nim swoimi olśnieniami dotyczącymi książek pisanych przez kobiety. Koncentruje się na szeroko pojętej literaturze pięknej, ale nie unika również literatury faktu: autobiografii, wywiadów, zbiorów esejów czy felietonów.



Opowiadania, które tworzą całość - Aga Szynal

Aga Szynal twierdzi, ze nie przepada za książkami w formie opowiadań.

Lubicie opowiadania? Ja długo mogłabym odpowiadać, że niespecjalnie. Przywiązuje się do bohaterów i chce nieco rozszerzonej opowieści

Dodaje jednak, że przekonała się do opowiadań, kiedy natrafiła na te kilka tytułów, o których opowiada w video podkaście. Twierdzi, że zmuszona była wtedy uznać, że w niektórych przypadkach opowiadania to jedyna możliwa forma do wyrażenia tego, co chce powiedzieć autorka. Oto jej lista.

Cały odcinek: