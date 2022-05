Pęknięte pokolenie rewolucjonistów? „Czują się niezrozumiani i ignorowani”

Tu i teraz

Dołącz do nas:

Stosunek do miejsca religii w życiu publicznym, stosunek do zadań państwa oraz do roli mediów społecznościowych, to tylko niektóre kwestie będące przedmiotem badania autorów raportu „Młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku”. Jego wyniki są zaskakujące. „Raport pokazał pęknięcie między poglądami i postawami życiowymi młodych kobiet i mężczyzn” – czytamy. Co więcej, młodzi czują się niezrozumiani i ignorowani.

Zdjęcie „Raport pokazał pęknięcie między poglądami i postawami życiowymi młodych kobiet i mężczyzn” / 123RF/PICSEL