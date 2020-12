Ości: mały wielki kłopot. Jak się z nimi uporać (i być gotowym na wszystko)?

Smażony karp, a może dorsz zapiekany w sosie koperkowym? Na wigilijnym stole zdecydowanie nie może zabraknąć ryby! Jednak miłe doznania smakowe może zepsuć jeden drobny problem. Czy wiesz jak się z nim uporać?

Zdjęcie Dodatek cytryny pomoże usunąć mulisty posmak karpia /123RF/PICSEL

Jedzenie ryby podawanej całości może nastręczyć pewnych problemów. Niewprawne porcjowanie oznacza bałagan na talerzu i stole, a przede wszystkim niebezpieczeństwo. Ości bywają bowiem zdradliwe. Te skostnienia ścięgien szkieletowych u niektórych gatunków są wyjątkowo drobne, cienkie i gęsto rozmieszczone, a to sprawia, że trudno ich się pozbyć. Jak się z nimi uporać? Czy da się ich uniknąć? Co zrobić, gdy zadławimy się ością? Odpowiedzi na takie pytania warto poznać przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Jak zjeść rybę i uniknąć ości?

Na świąteczny stół wjeżdża smażony karp, a ty zamiast cieszyć się na ulubiony smak, pocisz się ze stresu. Ryba podawana w całości wymaga bowiem zgrabnego pozbycia się ości. Filetowanie na własnym talerzu wymaga nie tylko elegancji (w końcu patrzy na ciebie cała rodzina), ale i zręczności. Zjedzenie ostrego fragmentu może się przykro skończyć, warto więc być uważnym.

Pierwszym etapem konsumpcji powinno być usunięcie płetw, a następnie rozcięcie wzdłuż linii grzbietu i zdjęcie skóry.Tę, w zależności od preferencji, zjadamy lub odkładamy na bok do osobnego talerza. Podobnie czynimy z płetwami oraz głową. Mięso z górnej partii należy delikatnie odsuwać widelcem, nie naruszając twardych części. Aby zjeść spodnią część mięsa, możesz wyciągnąć szkielet przy pomocy noża - podważając go delikatnie poczynając od ogona. Dla tych, którzy nie czują się pewnie, prostszym rozwiązaniem będzie odwrócenie ryby na drugą stronę, zdjęcie skóry i zjedzenie mięsa po delikatnym zsunięciu go ze szkieletu.

A co, gdy mimo naszych zabiegów, poczujemy w ustach twardą część? Zgodnie z savoir-vivre, zamiast wkładać palce do ust, postaraj się językiem przesunąć ość na widelec i delikatnie położyć ją na talerzu. W przypadku, gdy utkwi między zębami, należy odejść od stołu i usunąć ją w samotności.

Kotlety rybne: duża szansa na uniknięcie ości

Serwowanie ryby w całości może przysporzyć wielu problemów. Aby uniknąć ości, możesz kupić gotowe już filety, najczęściej są już pozbawione większości ości. Przed samym panierowaniem, warto jednak dokładnie sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek niebezpiecznych pozostałości, a w razie potrzeby usunąć je przy pomocy pęsety.

Zamiast filetów masz całe ryby? Przygotuj kotleciki, a dla najmłodszych członków rodziny - domowe paluszki. Jeżeli nie umiesz samodzielnie pozbyć się łusek i wyluzować mięsa, warto poprosić o pomoc sprzedawcę w sklepie. Tak przygotowaną rybę możesz rozdrobnić widelcem, dodać pieprz cytrynowy, odrobinę czosnku, jajko i mąkę, a następnie formować kotlety lub paluszki. Obtoczone w roztrzepanym jajku i bułce tartej smaż na patelni.

Co zrobić, gdy ość utkwi w gardle?

Mimo ostrożnego postępowania może zdarzyć się, że w spożywanym posiłku znajdzie się ość. Co zrobić, gdy wbije się jednemu ze współbiesiadników w gardło? Po pierwsze - nie panikować. Po drugie - absolutnie nie korzystać z rady wujka, który każe jeść chleb. Dlaczego? Podczas połykania mięśnie gardła zaciskają się, więc twardy fragment może wbić się jeszcze głębiej. Może także przedostać się do przełyku, a to już dużo poważniejsze niebezpieczeństwo. Co zrobić, gdy ość utkwi w gardle?

Pierwszym krokiem powinna być próba wyjęcia ostrej części przy pomocy bliskich. Wystarczy latarka i pęseta, aby znaleźć winowajcę zamieszania i wyjąć ją zażegnując niebezpieczeństwo. Jeżeli rodzina nie podoła temu zadaniu lub ość wbiła się zbyt głęboko, trzeba udać się na szpitalny oddział ratunkowy z oddziałem laryngologicznym lub bezpośrednio do laryngologa. Wykwalifikowany personel medyczny z pewnością udzieli fachowej pomocy. Warto jednak pamiętać, że samo wbicie ości nie jest kwalifikowane jako bezpośrednie zagrożenie życia, wizyta na SOR może więc trwać kilka godzin.