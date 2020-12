Pieczone, zapiekanka czy puree? Pomysły na „inne” ziemniaki na święta

Ziemniaki są idealnym dodatkiem do wigilijnych potraw. Można podać gotowane i pokrojone w plasterki, ale można również przyrządzić je w bardziej wymyślnej formie, a nawet przygotować danie z ich udziałem. Podpowiadamy, jak niebanalnie podać ziemniaki na święta.

Tymianek doda pieczonym ziemniakom aromatu

Ziemniaki pieczone z ziołami

Składniki 0,5 kg ziemniaków

3 łyżki oliwy

4 gałązki tymianku (można zastąpić suszonym)

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki dokładnie myjemy, możemy je obrać lub piec w mundurkach. Kroimy na ćwiartki, a następnie każdą przekrawamy w poprzek na pół. Wrzucamy ziemniaki do garnka, zalewamy zimną wodą i solimy. Garnek stawiamy na ogniu na 20 minut, ziemniaki powinny dopiero zacząć mięknąć. Następnie odcedzamy wodę i wysypujemy ziemniaki na blaszkę pokrytą papierem do pieczenia. Polewamy je oliwą i przyprawiamy.



Pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza. W trakcie pieczenia ziemniaki parę razy obracamy, a pod koniec kładziemy na nich gałązki tymianku.

Taka zapiekanka stanowi świetny dodatek do ryby

Ziemniaki zapiekane ze śmietaną i cukinią



Składniki 0,5 kg ziemniaków

1 cukinia

2 ząbki czosnku

1 duża cebula

300 ml śmietanki 30 proc.

300 ml mleka

½ łyżki masła

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

2 gałązki rozmarynu

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki myjemy i obieramy lub pozostawiamy w mundurkach. Ostrym nożem kroimy na dość cienkie plastry, zalewamy mlekiem i śmietanką, solimy i dodajemy gałkę muszkatołową. Gotujemy około 10 minut.



W tym czasie kroimy cukinię na plasterki, a cebulę w kostkę. Podsmażamy cebulę na patelni, a gdy się delikatnie zarumieni, dodajemy posiekany w plastry czosnek i smażymy jeszcze około minuty. Smarujemy naczynie żaroodporne masłem i wlewamy do niego całą zawartość garnka. Ziemniaki przekładamy plastrami cukinii. Dodajemy czosnek i cebulkę. Naczynie wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza. Pieczemy około 40 minut. Podajemy ze świeżym rozmarynem.



Puree ziemniaczane najlepiej smakuje polane rozpuszczonym masłem

Puree ziemniaczane



Składniki 0,5 kg ziemniaków

3 łyżki masła

50 ml mleka 3,2 proc.

2 gałązki natki pietruszki

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki obieramy i myjemy, następnie kroimy na plastry i gotujemy w osolonej wodzie około pół godziny. Po nakłuciu widelcem powinny się rozpadać. Wodę odcedzamy, dolewamy mleko i dodajemy masło. Przykrywamy ziemniaki na chwilę, by pod wpływem ciepła masło się rozpuściło. Następnie blendujemy wszystko na gładką masę. Całość doprawiamy pieprzem, możemy również dosolić. Podajemy przyozdobione natką pietruszki oraz polane rozpuszczonym masłem.



Taka sałatka świetnie się prezentuje na świątecznym stole

Sałatka śledziowa z ziemniakami i jabłkami



Składniki 250 g marynowanych śledzi

50 g śmietany 30 proc.

2 jabłka

4 ziemniaki

1 czerwona cebula

1 łyżka soku z cytryny

5 liści sałaty

Parę listków natki pietruszki

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy na plastry i gotujemy w osolonej wodzie około 20 minut (od momentu zagotowania wody). W tym czasie myjemy i obieramy jabłka, następnie wycinamy gniazdo nasienne i kroimy je na plastry. Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Śledzie kroimy na mniejsze kawałki. Gdy ziemniaki ostygną, rozkładamy je wraz z jabłkami na desce i za pomocą foremki wykrawamy w nich gwiazdki. Jeśli nie mamy takiej foremki, możemy po prostu pokroić je w kostkę.



Wszystkie składniki wrzucamy do miski, pokrapiamy sokiem z cytryny i mieszamy. Doprawiamy pieprzem i solą. Następnie na półmisku rozkładamy liście sałaty, a na nią wykładamy sałatkę śledziową. Łyżeczką nakładamy śmietanę. Na koniec przyozdabiamy sałatkę natką pietruszki.



Ser raclette powinien się stopić i przyrumienić

Zapiekanka ziemniaczano-gruszkowa

Składniki 6 ziemniaków

3 gruszki

½ łyżki masła

150 g sera raclette

1 ¼ szklanki śmietany

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki obieramy i myjemy, a następnie cienko kroimy na plasterki. Wrzucamy je do garnka z zimną osoloną wodą i gotujemy około 20 minut. Mieszamy śmietankę z gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Kroimy gruszkę na cienkie plasterki. Smarujemy naczynie żaroodporne masłem.



Gdy ziemniaki się podgotują, odcedzamy je układamy na dnie naczynia pierwszą warstwę plasterków ziemniaków i gruszki. Polewamy je śmietanką. Powtarzamy czynność aż do wyczerpania wszystkich składników. Na koniec całość ostatni raz polewamy śmietanką, a z wierzchu posypujemy pokruszonym serem raclette. Zapiekankę pieczemy w 180 stopniach Celsjusza przez około 30 minut.