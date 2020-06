​Dzieci na ślubie i weselu - jak ogarnąć to towarzystwo?

Każdy rodzic wie, że kilkuletnie maluchy nie zajmą się same sobą dłużej niż pięć, góra piętnaście minut. Śluby i wesela nie stanowią niestety wyjątku. Zanim zatem wpuścicie gromadkę dzieci do weselnej sali, pomyślcie, jakie atrakcje będą w niej na nich czekać - dzięki temu nie tylko pociechy, ale i ich rodzice, będą mogli cieszyć się radosnym i, choć odrobinę, spokojnym świętowaniem.

Zdjęcie Co zrobić, gdy para młoda ma już swoje dzieci? Zaangażować je w przygotowanie uroczystości! /123RF/PICSEL

Niezawodny animator

Nie bez przyczyny wynajęcie osoby, której jedynym zadaniem na weselu będzie zapewnienie dzieciom rozrywki, jest tak popularne.

- Animatorzy, oprócz tego, że doskonale znają zainteresowania i potrzeby dzieci w różnym wieku w zakresie zabawy w ogóle, to dysponują wszelkimi niezbędnymi do niej rekwizytami. Jeśli w miejscu, w którym odbywać się będzie wesele, znajdzie się przestrzeń, którą będzie można przeznaczyć tylko dla najmłodszych gości, to tym bardziej warto pomyśleć o wykorzystaniu takich warunków do zabawy - radzi ekspertka z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.pl, Karolina Dokić-Pietuszko.

Wydzielony kawałek parkietu pod ścianą, miejsce na ogrodzie, czy nawet osobne pomieszczenie wystarczy, by zarówno dzieci, jak i animator czuli się komfortowo i mieli dużo miejsca na szaleństwa.

Animator na weselu najczęściej z dzieciakami tańczy, śpiewa, a także zachęca do wzięcia udziału w szeregu gier ruchowych oraz zabaw, które zajmą nawet najbardziej wybrednego malucha - budowanie zamków i tuneli z kartonów, wyścigi w workach, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, czy po prostu wykonywanie kolorowych wycinanek przy stole, pełnym kredek, kleju, cekinów i wstążek, to tylko niektóre z możliwości. W tym miejscu, warto uprzedzić rodziców dzieci, że warto zabrać odzież na zmianę, bo eleganckie stroje mogą nieco ucierpieć.

Uczta dla malucha

Jeśli nie chcecie angażować animatora, to z powodzeniem możecie wykorzystać inne, niezawodne pomysły na zapewnienie maluchom doskonałej zabawy. Jednym z nich jest zakupienie kilku (przy założeniu, że na weselu nie będzie oczywiście kilkunastu lub więcej dzieci) jednorazowych aparatów fotograficznych i zachęcenie szkrabów do wykonania zdjęć, będących reportażem z waszego ślubu. Jeśli młodych fotografów będzie kilku, możecie pokusić się o wyświetlenie zdjęć na sali weselnej i zorganizowanie dla nich np. konkursu fotograficznego.

Karolina Dokić-Pietuszko przypomina też o zorganizowaniu specjalnego stolika dla najmłodszych biesiadników.

- Warto zadbać o kolorowe talerzyki, kubeczki i sztućce. Dobrym pomysłem jest też dziecięce menu. Przedszkolaki rzadko sięgają po typowe weselne dania, za to z apetytem zjedzą takie stołówkowe klasyki, jak nuggetsy z kurczaka czy, ukochane przez wielu maluchów, spaghetti.