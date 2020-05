Malediwy. Wyspy marzeń

Leżą na końcu świata. Czarują pięknem, obezwładniają kolorami, uwodzą magią krajobrazów, dodają energii, odejmują trosk i pozwalają totalnie oderwać się od codzienności. O czym mowa? O niemal dwóch tysiącach wysepek rozrzuconych na długości ponad 820 kilometrów, tworzących Archipelag Malediwski.

Zdjęcie Cudowne białe plaże z pochylonymi nań palmami i bezkres turkusowego oceanu tworzą bajeczną scenerię /INTERIA.PL/materiały prasowe

Szczyty podwodnych wulkanów, osadzonych na 26 atolach Oceanu Indyjskiego, wyglądają jak zielone łańcuchy unoszące się na wodzie, nic więc dziwnego, że sanskrycka nazwa archipelagu i całego kraju oznacza "girlandę wysp" (Maladwipa). Zaś z dhivehi (oficjalny język na Malediwach) wywodzi się znane słowo atol (atholhu), które upowszechnił Karol Darwin. Lśniące w słońcu skrawki lądu, otoczone białymi wstęgami palm i pulsujące barwami tropików, wyglądają zjawiskowo. Podziwianie ich z góry, podczas lotu samolotem lub hydroplanem, to niezapomniany widok, jak ze snu. W całym kraju jest zaledwie 80 km dróg utwardzonych, nie ma korków ani spalin samochodowych (nie licząc maleńkiej stolicy), a podróże między wysepkami odbywają się drogą morską lub powietrzną. Środkami transportu są promy, łodzie, motorówki, samoloty, wodoloty, helikoptery, a na lądzie rowery i własne nogi.

Prośba o wyspy szczęśliwe

Malediwy spełniają marzenie o niczym niezmąconym spokoju pośród tropikalnych krajobrazów w ekskluzywnej oprawie. Normą jest, że na jednej wysepce znajduje się tylko jeden hotel i to nie żaden betonowo-szklany moloch, ale harmonijnie wkomponowany w otoczenie resort składający się z urokliwych domków i bungalowów przy plaży, w ogrodach, na wodzie. Architektura hotelowa nawiązuje do regionalnych tradycji, w pokojach są piękne meble, lokalne dodatki, łoża z baldachimami, ekskluzywne łazienki (nierzadko z częścią pod gołym niebem), werandy, tarasy, balkony (a na nich sofy, hamaki, jacuzzi), a nawet prywatne baseny. Domki na wodzie mają bezpośrednie zejście do laguny, więc rano można w niej popływać, potem wypić kawę na leżance (z widokiem na ocean rzecz jasna) i pójść do restauracji plażowej na śniadanie lub zamówić je na taras.

Luksusowe wnętrza, egzotyczna roślinność, eleganckie restauracje z wybornym menu, bogate all inclusive, tarasy panoramiczne, świetnie zaprojektowane pawilony spa, dobrze wyposażone ośrodki sportów wodnych oraz życzliwa i dyskretna obsługa sprawiają, że malediwskie hotele to światowa czołówka. Sporą część turystów stanowią nowożeńcy, którzy znajdują tu dopełnienie szczęścia, słoneczny relaks i idylliczne miejsca na celebrację uczuć. Ten malowniczy archipelag czaruje magiczną atmosferą, w której aż chce się zacytować mistrza Gałczyńskiego: "A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj...".

Zdjęcie Ślub na Malediwach nie ma mocy prawnej - to tylko miła pamiątka na lata / INTERIA.PL/materiały prasowe

Kolory oceanu

Cudowne białe plaże z pochylonymi nań palmami i bezkres turkusowego oceanu tworzą bajeczną scenerię, a jej uwieńczeniem jest świat podwodny pełen fantazyjnych koralowców i setek gatunków barwnych ryb. Malediwska rafa stanowi magnes zarówno dla doświadczonych płetwonurków, jak i dla tych, którzy chcą podziwiać podwodne ogrody niezbyt głęboko, wówczas wystarczą tylko płetwy, maski i rurki albo... łódź ze szklanym dnem. Można nurkować, pływać, uprawiać windsurfing, wypożyczyć kajaki, narty i rowery wodne. Na miejscu organizowane są safari nurkowe, wyprawy wędkarskie i na obserwacje delfinów, profesjonalne kursy nurkowania, rejsy katamaranami i jachtami jednokadłubowymi.

Nie lada atrakcją są pakiety oferowane przez luksusowe jachty - pływające butikowe hotele. W czasie rejsu pasażerowie nurkują codziennie w innych miejscach, podziwiają najpiękniejsze laguny, mają pikniki na bezludnych wysepkach, a na pokładach korzystają ze stref wypoczynku, restauracji, baru, jacuzzi, siłowni, gabinetu kosmetycznego i eleganckich, klimatyzowanych kajut. Ci zaś, którzy mieszkają w hotelach, niechaj skuszą się na romantyczny rejs tradycyjną łodzią dhoni o zachodzie słońca; egzotyczne pejzaże, orzeźwiająca bryza, relaksacyjna atmosfera, drinki na pokładzie i ukochana osoba obok. Bajka.