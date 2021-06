​Ślub i wesele w plenerze: Trzy porady, jak nie zapomnieć o niczym ważnym przy organizacji

1. Ślub i wesele pod chmurką - miejcie plan B

Dlaczego piszemy o tym na początku? Bynajmniej nie po to, aby was zniechęcać do organizacji ślubu i wesela w plenerze. Jednak misterne przygotowania mogą wziąć w łeb, jeżeli nie zabezpieczycie imprezy przed pogorszeniem się pogody. Także tym nagłym, typu silny wiatr, ulewny deszcz.

- Część par, chcąc zabezpieczyć się na taką ewentualność, wybiera obiekty, w których ceremonia i impreza mogą odbyć się w plenerze, ale obiekt dysponuje także zadaszoną przestrzenią. Dość popularne są duże altany, tarasy z połami chroniącymi od deszczu, a także ogrzewaczami gazowymi, jak w ogródkach kawiarnianych, na wypadek ochłodzenia. Często praktykowanym rozwiązaniem są także namioty, które sprawdzają się jako przestrzeń do bezpiecznego serwowania posiłków, bez asysty... owadów. Także to, że można w namiotach wstawić lub podwiesić wiatraki nie jest bez znaczenia, kiedy z kolei na dworze jest zbyt gorąco - radzi Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Uchylne poły i okienka pozwolą na dostęp światła do środka, klimat pleneru zostanie utrzymany, a jednocześnie goście i wy sami (a także obsługa!) będziecie mogli w spokoju posilić się, odpocząć lub przeczekać deszcz.

Może się zdarzyć, że i samą ceremonię trzeba będzie przenieść pod zadaszenie lub do wnętrza, jeżeli zdecydujecie się zorganizować ślub i wesele przy lokalu przeznaczonym na takie imprezy. Albo w rodzinnym domu, co od czasu pandemii stało się dość często wybieranym rozwiązaniem.

- Jeżeli wybrany na ślub i wesele teren przynależy do sali weselnej lub został przystosowany do organizacji tego typu imprez, na przykład tak modna teraz stodoła, 85 proc. spraw organizacyjnych państwo młodzi mają z głowy. Na bardziej surowym terenie trzeba będzie przemyśleć i zaaranżować każdy szczegół, ale za to efekt takich uroczystości i przyjęć potrafi być bardzo klimatyczny - podpowiada nasza ekspertka.

2. Wybierzcie miejsce, które naprawdę nadaje się na organizację waszego wielkiego dnia

Zdecydowanie i przede wszystkim - powinno wam się to miejsce podobać. Następnie - spełniać warunki takie jak: bezpieczeństwo, dobry dojazd, zaplecze sanitarne lub możliwość postawienia wynajętych łazienek, które potrafią dziś być w naprawdę luksusowych wersjach i to nie za wielkie pieniądze. Bardzo istotny jest dostęp do prądu i rozwiązania awaryjne, o których pisaliśmy w punkcie pierwszym.

Jeśli będziecie współpracować z zarządcą sali czy terenu zielonego przeznaczonego na organizację imprez, i wiecie, że faktycznie odbywają się tam wesela, o pozwolenia od lokalnych władz lub właścicieli obiektu nie musicie się martwić. Chcąc jednak zorganizować ślub pod ścianą lasu, nad brzegiem jeziora lub na kwietnej łące, należy uzyskać na to zgodę urzędu, do którego administracyjnie teren (może to być urząd gminy, sołtys, nadleśnictwo, itp.) lub pisemne pozwolenie właściciela, jeśli to teren prywatny.

Jeżeli na upatrzonej przestrzeni planujecie także ślub cywilny (kościelne bardzo rzadko odbywają się poza obiektem sakralnym i przynależnymi do niego terenami), upewnijcie się w urzędzie stanu cywilnego, że kierownik wyrazi zgodę na organizację ceremonii w tym miejscu. Muszą być bowiem spełnione określone warunki - w świetle przepisów ślub musi odbyć się w miejscu, które nie zakłóca powagi ceremonii i zapewnia bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Istotna jest też odległość od najbliższego urzędu stanu cywilnego, możliwość dojazdu urzędnika i świadków, a także ewentualne nagłośnienie. Urzędnicy mogą wymagać stołu do podpisania dokumentów - krzeseł dla siebie, pary młodej i świadków. Umieszczenie godła w widocznym miejscu jest bezwzględnie wymagane - miejsce i sposób wkomponowania go w aranżację przestrzeni podlegają indywidualnym ustaleniom z urzędnikiem.

Na ślub plenerowy potrzebna jest zgoda z urzędu stanu cywilnego, wydawana na podstawie złożonego przez parę podania i obowiązuje opłata 1000 zł - w całej Polsce.

Wracając do ślubu kościelnego (konkordatowego), nasza ekspertka podpowiada:

- Największą szansę na otrzymanie zgody mają pary, które wybiorą miejsca "uświęcone" w rozumienia Kościoła katolickiego. Może to być malowniczo położona kapliczka na wiejskiej drodze wśród pól, czy przykościelny ogród. Szczegóły ustala się z proboszczem parafii, w której para chce wziąć ślub - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie".

3. Zadbajcie o gości. O wszystkich gości

O ile w przypadku wesela na sali goście wiedzą, czego mogą się spodziewać w kwestii organizacji przestrzeni i czasu, o tyle wesele w plenerze dla wielu osób może być niewiadomą. Zadbajcie zawczasu o to, aby goście nie czuli się skrępowani - najlepiej już na etapie wyboru strojów, w tym tak ważnego na terenie zielonym obuwia! Warto uprzedzić też seniorów i rodziców z dziećmi, jakiego rodzaju udogodnienia dla nich zapewnicie - czy to w rozmowie telefonicznej, czy też bileciku dołożonym do zaproszeń.

O jakie elementy warto zadbać, aby goście czuli się komfortowo w różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w trakcie imprezy plenerowej?

Polarowe koce na wypadek chłodu - mogą przy okazji stanowić miły upominek dla gości, szczególnie, jeśli zostaną opatrzone karteczkami z podziękowaniami. W sieci można kupić pledy już nawet za kilka złotych!

Parasole od deszczu i słońca - po to, aby przejść, nie moknąc, między namiotem a innymi przestrzeniami pod zadaszeniem; wówczas wystarczy ich kilka na kilkadziesiąt osób. Jeśli ślub odbywa się w altance, a goście pozostawać będą poza nią, na wypadek mocnego operowania słońca, warto wyposażyć ich w parasole - białe lub kremowe elegancko będą komponować się ze ślubną aranżacją przestrzeni. Kolorowe natomiast będą wspaniale wyglądać na zdjęciach! Można je później podwiesić nad głowami weselników, tworząc klimat południowoeuropejskiej kafejki.

Wachlarze i przewiew (ale nie przeciągi!) - głównie na wypadek upału, duchoty. Świetnie prezentują się papierowe, samodzielnie przygotowane z nadrukiem z podziękowaniem lub zdjęciami pary - na przykład wykonane tak, jakby to była wiadomość o ślubie z pierwszej strony dziennika, koniecznie na lekko żółtawym papierze!

Zabezpieczenie przed owadami, czyli repelenty w spreju i na przykład w formie pochodni lub świec - oczywiście bezpiecznie ulokowanych oraz łatwo dostępne śmietniki - koniecznie z pokrywami.

Posiłki - wyłącznie bezpiecznie przechowywane, np. przez firmę cateringową w specjalnych autach-lodówkach lub w obiekcie, do którego teren zielony przynależy. Niestety zatrucia na weselach się zdarzają, czego częstym powodem potrafi być właśnie niewłaściwe przechowywanie jedzenia w upale.

- Organizując wesele plenerowe przy obiekcie, który takowe usługi świadczy, w cenie talerzykowego najczęściej jest już wynajem stołów, krzeseł, obrusów, zastawy, sztućców i szkła, a także namiotów. Jeśli para chce wynająć samą przestrzeń na swoje przyjęcie, potrzebować będzie ich dostarczenia i rozstawienia. Oczywiście potrzebne będzie także zatrudnienie obsługi i zapewnienie gościom wspomnianego wyżej cateringu - mówi Karolina Dokić-Pietuszko.

Opcji organizacji tego wielkiego dla pary dnia - pod chmurką jest naprawdę wiele, a wesela plenerowe cieszą się coraz większą popularnością. Nie mogą więc być bardzo trudne w organizacji ani ryzykowne! Przygotowania mogą stanowić prawdziwą frajdę, także chyba nie trzeba zbyt mocno nikogo do takiego rozwiązania zachęcać!

