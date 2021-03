​Sposób na kontakt z gośćmi, czyli własna ślubna strona internetowa

Od kilku lat wśród ślubnych innowacji królują strony internetowe, które państwo młodzi zakładają, aby na bieżąco informować gości nie tylko o kwestiach informacyjnych, lecz także, żeby pokrótce przedstawić losy swojej miłości. Jedni twierdzą, że to... przerost formy nad treścią. Inni, że ślubna strona znacząco ułatwia kontakt z gośćmi w odpowiednim czasie - przed ślubem. I staje się ciekawą pamiątką, kiedy już będziecie mieć obrączki na dłoniach.

Ślubna strona internetowa to dla wielu zabieganych par wybawienie

Zapanowanie nad tak skomplikowanym i złożonym wydarzeniem jak wesele jest nie lada wyzwaniem. Jeśli dodać do tego jeszcze telefony gości, którzy mają niekiedy wiele pytań dotyczących szczegółów przyjęcia, tworzy się naprawdę mieszanka wybuchowa. Aby ułatwić całą procedurę, narodził się pomysł spersonalizowanych witryn ślubnych. Wystarczy udostępnić ich adres zaproszonym. Zatem jak to działa?

Opowiedzcie o sobie

Obecnie w internecie można znaleźć całe mnóstwo szablonów, które posłużą wam za bazę. W zależności od stopnia zaawansowania są darmowe albo płatne. Jeśli posiadamy odpowiednie narzędzia i umiejętności, warto samodzielnie zaprojektować stronę - tak naprawdę nic nas wtedy nie ogranicza. Jaką zakładkę dobrze zrobić w pierwszej kolejności?

- Na przykład taką, która w fotograficznym skrócie opowie o tym, jak się para poznała. Może to być jeden stały wpis lub kilka aktualizowanych, jak na blogu. Całość atrakcyjnie wzbogacić wspólnymi zdjęciami - podpowiada Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Warto wiedzieć, że nie wszyscy muszą widzieć tworzone przez was treści. Wiele stron daje możliwość udostępniania danych informacji wyłącznie wybranym osobom - posty są szyfrowane i można je odczytać wyłącznie, gdy zna się hasło.

Co do samej witryny - jej adres będzie indywidualny. Najczęściej to po prostu wasze imiona. Miło, prawda?

Mapa dojazdu

To kwestia, o której powinniście pomyśleć w drugiej kolejności, gdyż budzi często wątpliwości. Stwórzcie więc małą mapę, na której zaznaczycie dokładny adres kościoła i sali weselnej oraz poinformujcie w punktach o opcjach dojazdu. Jeśli dla wybranych osób organizujecie specjalny autobus, bo przyjeżdżają z daleka, również o tym wspomnijcie. Dobrze jest też wypisać ewentualne miejsca na nocleg, gdyby ktoś was o to prosił, a wy nie mielibyście wykupionych pokojów.

Wielkie odliczanie

Na stronie warto też umieścić specjalny licznik pokazujący, ile dni pozostało do wielkiego wydarzenia. Będzie o tym przypominał nie tylko innym, lecz przede wszystkim Wam. Tę funkcję można połączyć ze specjalną listą, na której goście będą mogli zakreślić, czy pojawią się na ślubie. Możecie stworzyć również prywatne forum działające niczym wirtualna księga gości.

Lista prezentów

Nie chcecie przykrych niespodzianek i uważacie, że spis rzeczy, które się wam marzą, jest praktyczny? Zamiast konsultować to ze wszystkimi osobami po kolei, stwórzcie internetowy spis, który zaproszeni będą mogli edytować i na bieżąco odhaczać, na co kto się zdecydował.

- Strona internetowa to także dobra przestrzeń do uprzejmego i przekazania gościom sugestii, że para byłaby bardzo wdzięczna za koperty z gotówką zamiast prezentów rzeczowych ze względu na konkretne marzenia i plany. Tu, w sposób humorystyczny, można przedstawić zdjęcia wymarzonego domu czy podróży w nieznane - mówi Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Wirtualne zaproszenia

Możecie pokusić się również o internetowe kartki ze wszystkimi danymi o waszym ślubie, które roześlecie dodatkowo gościom. Oczywiście w dobrym guście jest dostarczenie zaproszeń osobiście, ale często bywa tak, że ktoś przylatuje do nas specjalnie z drugiego końca świata. Wtedy własna ślubna strona internetowa może być prawdziwym wybawieniem.