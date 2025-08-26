To będzie najgłębsze jezioro w Polsce

Departament Komunikacji i Współpracy z Mediami PGE GiEK SA potwierdził w rozmowie z Interią, że w ramach rekultywacji, w miejscu obecnych wyrobisk górniczych, czyli Pól Bełchatów i Szczerców, powstaną dwa najgłębsze jeziora w Polsce, które połączą się w końcowej fazie ich napełniania. Planowana powierzchnia zbiornika to ok. 4 tysięcy hektarów, a głębokość - ok. 170 metrów, czyli o niemal 70 metrów więcej niż głębokość jeziora Hańcza.

- Po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego należy oba wyrobiska odpowiednio ukształtować, aby w sposób bezpieczny przystąpić do ich wypełnienia. W Polu Bełchatów zakończyły się już roboty górnicze na froncie podstawowym i aktualnie deponowany jest tutaj nadkład z Pola Szczerców - cel to wypłycenie i ukształtowanie wyrobiska końcowego - informuje Interię PGE GiEK SA.

Proces zalewania rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu etapu formowania wyrobisk. Czas do momentu wypełnienia zbiorników - zgodnie z posiadaną dokumentacją - szacowany jest na ok. 20 lat.

Za kilkadziesiąt lat miejsce, na których obecnie funkcjonują odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, mają się zamienić w kompleks rekreacyjno-turystyczny, oferujący m.in. ogromną plażę, przystań jachtową i wiele innych atrakcji.

W Bełchatowie powstanie elektrownia jądrowa?

Niewykluczone, że kolejną, ogromną inwestycją w Bełchatowie będzie wybudowanie elektrowni jądrowej, bowiem miasto wymienione jest w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej jako preferowana lokalizacja po to przedsięwzięcie.

- Planujemy także budowę siłowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz inteligentnych magazynów energii - stabilizatorów sieci dla OZE. Chcemy te plany realizować w Bełchatowie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę, know how, a także wiedzę i doświadczenie ludzi od lat związanych z energetyką - powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

