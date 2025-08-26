Piękność w polskim show-biznesie. Magnetyzujące spojrzenie

Renata Gabryjelska rozpoczęła karierę już w 1993 roku, zdobywając tytuł I wicemiss Miss Polonia. Nic w tym dziwnego, bo Polka dosłownie oszałamiała swoją urodą od samego początku. To otworzyło przed nią międzynarodowe wybiegi.

Świeżo upieczona modelka podpisała kontrakty z paryskimi agencjami Metropolitan i Elite, a sesje zdjęciowe do najsłynniejszych magazynów modowych i dla kobiet tylko umocniły jej pozycję.

Jednak szerszej publiczności dała się poznać dopiero jako aktorka. Przełom w jej popularności przyniosła jednak rola Ewy Kowalskiej w serialu "Złotopolscy". Występowała w nim od 1997 do 2003/04 roku.

Jej sytuacja zawodowa zaczęła jednak ulegać zmianie, gdy Renata się zakochała. W 2002 roku renoma Gabryjelskiej nabrała nowego wymiaru, gdy wyszła za mąż za Stanisława Tyczyńskiego, jednego z najzamożniejszych Polaków.

W trakcie trwania małżeństwa zdecydowała się zniknąć z życia publicznego. Było to spowodowane pragnieniem ustabilizowania życia prywatnego i spróbowania działalności w innych obszarach niż show-biznes.

Po odejściu z serialu i show-biznesu, Gabryjelska postawiła na edukację. Ukończyła studia prawnicze, marketing na SGH, reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Szkołę Wajdy. Zajęła się finalnie reżyserią. Tworzyła etiudy, dokumenty oraz wyreżyserowała film fabularny "Safe Inside", który miał swoją premierę w 2019 i zdobył on nagrody i wyróżnienia.

Dziś jednak niezwykle rzadko można zobaczyć publicznie Renatę Gabryjelską.

Życie z dala od mediów. Wciąż jednak zachwyca urodą

Dziś Renata Gabryjelska zaskoczyła pojawieniem się pod studiem DDTVN Artur Zawadzki/REPORTER East News

Po latach nieobecności, w 2023 roku Gabryjelska pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN", ogłaszając powrót do modelingu w wieku około 50 lat. Jej ciało i pewność poruszenia przed obiektywem znów przykuły uwagę.

Szczęście fanów z powrotu gwiazdy do mediów jednak nie trwało wówczas zbyt długo. Powrót Gabryjelskiej został zakłócony przez zaskakujące problemy zdrowotne. Modelka wyznała, że choruje na wrodzoną wadę serca i przeszła zabieg ablacji.

Zajęła się wówczas powoli mediami społecznościowymi idąc w stronę coachingu, który rozwija do dziś.

Ostatnio gwiazda niespodziewanie pojawiła się przed studiem DDTVN, co wywołało niemałe poruszenie wśród jej fanów.

Wciąż piękna, w zachwycająco prostej stylizacji i z uśmiechem na ustach, tajemniczo zmierzała do środka studia nagraniowego.

Czyżby gwiazda szykowała się na kolejny powrót do mediów, tym razem już szczęśliwy?

