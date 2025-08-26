Zacznijmy od tego, że dodawanie soli do szamponu to nie tyle sezonowa moda, co sprawdzony patent, który doskonale znały już nasze babcie. Stosowały one tę prostą metodę, gdy chciały dodać włosom objętości, tekstury i podkreślić ich naturalny skręt. W tani i prosty sposób uzyskiwały efekt "plażowych fal" bez pomocy fryzjera i profesjonalnych kosmetyków. Tych zresztą nie było lub były bardzo drogie i nieosiągalne dla przeciętnych kobiet.

Dodaj sól do ulubionego szamponu. Tak działa na włosy

Choć dziś nie możemy narzekać na brak szamponów do zadań specjalnych, to sól cieszy się coraz większą popularnością i jest tanim sposobem na wzmocnienie włosów i nadanie im objętości.

By przygotować ten naturalny kosmetyk, wystarczy wymieszać sól morską ze zwykłym szamponem w stosunku 3:2, a następnie umyć nim głowę jak zawsze. Tak przygotowany szampon usuwa resztki użytych wcześniej preparatów pielęgnacyjnych, brud i martwy naskórek, nie pozbawiając włosów ich naturalnych substancji ochronnych.

To jednak nie wszystko! Sól morska nadaje włosom lekkości, objętości i naturalnego nieładu, a u właścicielek naturalnych fal i loków, widocznie podkreśla skręt.

Kto nie powinien stosować szamponu z solą?

Sól morska może działać wysuszająco, dlatego nie należy stosować jej zbyt często. Po kuracji należy zadbać o właściwe nawilżenie włosów za pomocą odżywek, masek lub olejowania. Kuracji nie należy powtarzać częściej niż raz w miesiącu, a osoby z bardzo zniszczonymi, przesuszonymi włosami powinny całkowicie zrezygnować z tego zabiegu.

