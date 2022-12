14 lat i sama w Nowym Jorku, sama ze starszym fotografem, sama ze sobą. Jak wygląda praca "małej" modelki?

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin to dziennikarka, która swoją ostatnią książkę poświęciła pracy nastoletnich modelek. Mimo że często wyglądają jak dorosłe kobiety, wciąż są tylko nastolatkami z nastoletnimi problemami. A świat modelingu kusi sławą, wielkimi kontraktami i dużymi pieniędzmi. Często ze względu na karierę zaniedbują szkołę, mają problemy z odżywianiem, a przez codzienne castingi, podczas których wypomina im się najdrobniejsze niedoskonałości, mają zaburzony obraz swojego ciała. Zuzanna Butryn rozpoczęła swoją karierę w wieku 14 lat - najpierw w Polsce, ale niezwykle szybko również za granicą. W wieku zaledwie czternastu lat wyjechała do Londynu z tatą, ale niewiele później już sama do Nowego Jorku. Dziś nie pracuje już jako modelka - jest psychoterapeutką, jednak pomaga również osobom w podobnej sytuacji, w jakiej sama kiedyś była. Jak więc wygląda praca nastoletniej modelki poza fleszami kamer?

To jest taka harówka. Mozolna szara praca. Chodzą po tych miastach same, nie mają własnej szafki w apartamencie, są samotne, przestraszone. Tak bardzo dużo muszą pracować i kilkanaście razy dziennie być na spotkaniu o pracę. Patrzą na twoje biodra, usta włosy i mówią, czy to jest okej. Tylko na tej podstawie dostajesz się albo nie. To jest bardzo trudne do przeżycia. tłumaczy Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin

Reklama

Zobacz również: "Agencja traktowała mnie jak dorosłą, a ja byłam dzieckiem" - jak nastolatki nie radzą sobie w wielkim świecie mody

Takie nastolatki najczęściej wyjeżdżają same. Bez opieki rodziców i z minimalnym zainteresowaniem agencji, która zapewnia im kontrakt. Daje to przestrzeń do szeregu nadużyć względem gotowych zrobić wiele dla kariery dziewczynek.

Jedna z moich rozmówczyń późnym wieczorem znalazła się na obrzeżach Aten z fotografem, którego zachowania bardzo się bała. Co więc to dało, że agencja wie, gdzie ona jest? dodaje

Instagram Post Rozwiń

Uszczypliwe komentarze na temat wagi. "Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić"

Katarzyna Skrzydłowska dodaje, że nie ma się kontroli nad tym, jak profesjonalna jest "agencja" modelek. Katarzyna wspomina, że często za takie agencje podają się po prostu zwykli fotografowie, którzy wiele obiecują. Zuzanna Butryn wyznaje, że w pamięci najbardziej utkwiły jej komentarze na temat jej wagi. "Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić" - pomyślała, kiedy fotograf po skończonej sesji, powiedział jej, że na zdjęciach wygląda kompletnie inaczej i nie podoba mu się to. Miała wtedy kilkanaście lat. Nie wiedziała, jak się odnaleźć. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin oraz Zuza Butryn w rozmowie u Katarzyny Zdanowicz wyznają, że kariera w modelingu to ciągła presja, ciężka praca, w której często pojawia się mobbing, ciągły stres, nieprzerwane poddawanie się ocenom i komentarzom na temat tego, czego nie można zmienić - wyglądu. Modelki nie jedzą waty, ale mają zaburzenia odżywiania - ciągle uważają się za zbyt grube. "High fashion się nie zmieni, dopóki to ubranie jest podstawą, a nie człowiek" - uważają bohaterki podcastu dziennikarki Katarzyny Zdanowicz, "Zdanowicz pomiędzy wersami".

Cały odcinek: