Lewandowski pułapką przy zakupach? Dlaczego kupujemy rzeczy, które reklamują znani i lubiani. Zdanowicz. Pomiędzy wersami

Jakie pułapki czyhają na nieświadomych konsumentów podczas robienia zakupów? Paweł Tkaczyk, psycholog podejmowania decyzji i marketingowiec, opowiedział Katarzynie Zdanowicz, co robią marki, by sprzedać nam swój produkt. Jedną z pułapek jest wykorzystanie znanych postaci, influencerów do reklamowania produktu. Kupujemy rzeczy, które polecają nam znane lub ważne dla nas osoby. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ta znana, bądź lubiana osoba wcale nie musi być ekspertem w danej branży. Jeżeli na przykład mama poleci nam krem, to jest prawdopodobne, że kupimy go, nawet jeśli polecający kompletnie nie zna się na kosmetologii. Dlatego firmy zatrudniają znane postacie, takie jak Robert Lewandowski, czy Martyna Wojciechowska, by sprzedawać nam swoje produkty - bo ich znamy i lubimy, a nie dlatego, że są ekspertami w dziedzinie, z której produkty reklamują.

Paweł Tkaczyk wyjaśnił Katarzynie Zdanowicz strategie, które przyjmuje społeczeństwo, by radzić sobie z kryzysem. Zjawiskiem, które można zauważyć podczas rekordowej inflacji, jest m.in. efekt szminki. Co to takiego? Efektem szminki możemy nazwać impulsowe decyzje zakupowe spowodowane poczuciem zagrożenia. Zobrazować można to zakupem drogiej szminki po stracie pracy, by poczuć się lepiej - bo "co mi szkodzi"?

Paweł Tkaczyk to marketingowiec, który zawodowo zajmuje się psychologią podejmowania decyzji - bada, jak strategie marketingowe wpływają na decyzje zakupowe klientów. Katarzynie Zdanowicz w podkaście "Zdanowicz pomiędzy wersami" opowiedział co robić, by nie wydawać więcej, niż chcemy. Czy jest na to złota reguła? Paweł Tkaczyk nie ukrywa, że sklepy, kusząc swoimi ofertami, często wykorzystują to, że podczas zakupów nie podejmujemy racjonalnych decyzji, pomimo że tak się nam wydaje. Marketingowcy wykorzystują tzw. skrzywienie poznawcze, czyli sposób, w jaki nasz mózg pracuje - nie jest czujny na strategie marketingowe, które wykorzystują sprzedawcy. Jak więc zrobić zakupy świąteczne bez przekroczenia domowego budżetu, kiedy z każdej strony czyhają na nas pułapki? Paweł Tkaczyk, psycholog podejmowania decyzji tłumaczy:

Bardzo łatwo pieniądze uciekają nam między palcami, kiedy nie mamy zapisanych na kartce swoich granic budżetowych. W momencie, kiedy idziesz do sklepu z listą zakupów, kiedy budżet jest ciasny, policzoną w sposób np. "nie mogę kupić sera białego za drożej niż...", to jesteś w stanie to zrobić. Jeżeli jednak idziesz do sklepu bez listy zakupów i nie patrzysz na ceny, to pieniądze bardzo szybko uciekają pomiędzy palcami

Jak więc finansowo przetrwać święta? Paweł Tkaczyk w odcinku "Zdanowicz pomiędzy wersami" wyjawia kilka złotych zasad, m.in. przed zakupami powinniśmy na spokojnie usiąść i przemyśleć, czego naprawdę potrzebujemy.

