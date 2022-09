Maja Sablewska u Katarzyny Zdanowicz: "Praca nad sobą jest jak wygrana w totka"

Maja Sablewska swoją karierę rozpoczęła bardzo wcześnie. Wraz z Katarzyną Zdanowicz, w podcascie "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" Sablewska wspomina swoje początki. W latach 90. przyjechała do Warszawy z szarego Sosnowca, mając niecałe 20 lat. Zaczęła opiekować się dziećmi Natalii Kukulskiej, następnie została asystentką Kasi Kanclerz, co otworzyło jej karierę do bycia jedną z najbardziej rozpoznawalnych menadżerek gwiazd. Następnie zasłynęła jako jurorka X Factora i nagle od wszystkiego się odcięła. Musiała zrobić krok w tył, bo jej sukces był nie do zniesienia dla innych osób, z którymi pracowała.

Dowodziła metamorfozami innych ludzi - jednak ta osobista miała dla niej największe znaczenie. Maja Sablewska o swoim prywatnym życiu

W rozmowie z dziennikarką Polsatu Katarzyną Zdanowicz, Maja Sablewska opowiedziała o tym, co najbardziej wpłynęło na jej życie. Nagle przestała być jurorką w X Factor ze względu na niechęć innego członka zespołu. W tamtym czasie również została zwolniona przez dwie znane piosenkarki ze stanowiska menadżerki. Jej życie obróciło się do góry nogami. Jak sobie poradziła? Katarzynie Zdanowicz wyjawiła:

Ja miałam wielkie szczęście, bo na swojej drodze spotkałam Edwarda Miszczaka i on trochę wypchnął mnie za burtę (...). Po programie X Factor wiele kobiet zaczęło się mną inspirować - Edward Miszczak powiedział mi wtedy "Może ty powinnaś robić coś dla kobiet? Pomyśl o tym". I to był taki impuls.

Maja Sablewska dodała również: "Moje związki, relacje, na tyle zawiodły mnie w danych momentach, ze nie potrafiłam sobie z tym poradzić, w związku z tym poszłam na terapię. Głównie obwiniałam wszystkich dookoła. Na terapii dowiedziałam się, że wszystko trzeba zacząć od siebie".

Maja Sablewska szczerze o kompleksach i operacjach plastycznych. "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"

Celebrytka twierdzi, że obecnie czuje się bardzo szczęśliwa ze sobą i swoim ciałem, jednak nie zawsze tak było. Katarzyna Zdanowicz w videopodcascie wyznała, że nie lubiła swoich za dużych ust, polików i skośnych oczu, choć dziś kobiety wydają krocie na taki wygląd, Maja wyznała, że miała kompleks długich nóg.

Wydawało mi się, ze jak będę się poprawiać ciągle i coś zmieniać, to będę w końcu piękna. Dążenie do ideału odczłowiecza i to jest chore. Nie czułam się dobrze z sobą, nie akceptowałam siebie.

Praca nad sobą jest jak wygrana w totka - Maja Sablewska u dziennikarki Polsatu

Maja Sablewska u Katarzyny Zdanowicz szczerze opowiedziała o metamorfozie, jaką przeszła - od fizycznej po duchową. Menadżerka bowiem przed pandemią poszła na terapię, która trwała półtora roku. Musiała na nowo poukładać siebie. Wyznaje, że nauczyła się odpuszczać, przestała wszystkich kontrolować. I przestała się bać opinii innych. Opowiedziała o życiu wystawionym na widok publiczny, o przeżywaniu rozpadu związków publicznie, o zdradach - o tym, że przestała obwiniać partnera za błędy. Pozwoliła odejść swojej miłości.

To jednak nie koniec rozmowy! w kolejnej odsłonie EXTRA pokażemy fragmenty wywiadu z Mają Sablewską dotyczące powrotu do telewizji. Gwiazda wyjawi, co powiedziała jej znana prezenterka kiedy przestała prowadzić X Factor, a zaczęła pisać bloga o modzie. Opowie również o programie, w którym uczestniczka nie była zadowolona z metamorfozy.

Cały odcinek nowego sezonu videocastu Katarzyny Zdanowicz: "Zdanowicz pomiędzy wersami" dostępny poniżej:

