Nie utożsamiam sie z gloryfikowaniem marihuanny w tekstach, chociaż wiem jak to działa i wiem, że moje pokolenie zna ten temat, to wiem też ile złego może zrobić z człowiekiem. Ja nie mam nic przeciwko, sam nie jestem święty, ale wiem, że słuchaja tego dzieciaki i robią te rzeczy bezrefleksyjnie. I to dla mnie jest barierą nie do przeskoczenia