Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - BARAN

W tym tygodniu chętnie będziesz pomagać innym. W pracy zaangażujesz się w sytuacje, które wymagać będą od ciebie dodatkowego czasu. Zajęte Barany będą borykać się z uciążliwymi sporami, których wcale nie będą mogły się pozbyć. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto okaże się dla nich niezwykle ważny. W weekend odpocznij!

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - BYK

Już od samego poniedziałku zmobilizujesz się do działania. W pracy poskładasz wszystkie fakty w całość i zrozumiesz, że zostałeś wkręcony. Zajęte Byki nie powinny ryzykować kawy z koleżanką, bo może to się skończyć skomplikowanym romansem. Wolne zaś nie powinny umawiać się z kimś, to już na wstępie je irytuje. Czas niczego nie zmieni!

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Aura tego tygodnia pobudzi w tobie apetyt na rozrywki. W pracy nie przegap ważnych wiadomości. Zajęte Bliźnięta staną się bardziej nostalgiczne i romantyczne, w związku z czym z zaangażowaniem podejmą się wyzwań w partnerstwie. Wolne zaś na swoje drodze spotkają kogoś, kogo niełatwo im będzie zdobyć.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - RAK

W tym tygodniu rozwiniesz skrzydła. W pracy pojawią się sytuacje, które pchną twoją karierę. Zajęte Raki będą miały niewiele czasu na randki, a w domu będą zwyczajnie roztargnione i zmęczone potrzebujące chwili tylko dla siebie. Niestety partner nie zrozumie twojej postawy i konflikt gotowy. Wolne zaś nawiążą ekscytujący flirt, z kimś, kogo spotkają na wycieczce.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - LEW

W tym tygodniu zrobisz wiele, by wyrwać się z codziennej rutyny. W pracy dosyć będziesz miał nowych obowiązków, które zlecać będzie ci szef. Zajęte Lwy mogą się "dziwnie" zachowywać. Jednego dnia będą romantyczne i adoracyjne, drugiego zaś powieje od nich chłodem. Wolne zaś powinny uważać na błędy przeszłości i nie wiązać się ponownie z kimś, to raz już je zranił.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - PANNA

W tym tygodniu zwolnisz tempo. W pracy wcale nie będziesz miał ochoty na trudne zadania i nudne obowiązki. Zajęte Panny będą chciały zabłysnąć w towarzystwie. Intensywnie spędzony czas poprawi dialog w ich partnerstwie. Wolne zaś nie powinny narzekać na brak miłości, tylko ruszyć w miasto i poznać kogoś, kto obudzi ich uśpione serce.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - WAGA

Czekać będzie na ciebie wiele pokus. W pracy bardziej będziesz miał ochotę na lenistwo, a nie na czasochłonne obowiązki. Zajęte Wagi będą starały się odświeżyć relacje, w której od dawna wieje nudą. Wolne zaś umówią się na randkę z kimś, kto ponownie pojawił się w ich życiu. Mniej jednak na uwadze fakt, że już raz wam nie wyszło.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - SKORPION

Aura tego tygodnia pomoże ci podjąć trafną decyzję. W pracy wszystko uda się skończyć na czas. Zajęte Skorpiony zostaną zachęcone przez partnera do aktywnego odpoczynku, który zbliży ich do siebie. Wolne zaś intensywnie flirtować będą przez telefon. Ale nic konkretnego z tego nie wyniknie. W weekend dbaj o swoje nerwy!

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - STRZELEC

Aura tego tygodnia zachęci cię do podejmowania wszelkich działań. W pracy nie tylko wykonasz to, co konieczne, ale też zabierzesz się za nowe zadania. Zajęte Strzelce będą bardziej subtelne wobec swojej połowy. Postanowisz zadbać o wspólnie spędzony czas. Wolne zaś na swojej drodze spotkają osobę, która wiele dobrego wniesie do ich życia.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - KOZIOROŻEC

Lipcowa aura zachęcać cię będzie do współpracy z innymi. W pracy dobrze będzie ci szła komunikacja, ale uważaj na wyzyskiwaczy, którzy będą chcieli naiwnie cię naciągnąć. Zajęte Koziorożce w aktualnym czasie mogą tworzyć niezdrowe sytuacje, które wynikać będą z zazdrości. Wolne zaś powinny z daleka trzymać się od kogoś, kto nie dochowa ich tajemnic. W weekend odpoczniesz w plenerze.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - WODNIK

Wiele będzie się działo. W pracy zostaniesz wytypowany do nowego projektu, który wymagał będzie od ciebie większego zaangażowania. Zajęte Wodniki mogą zachowywać się w sposób nieodpowiedni dla partnera, bo w obecnym czasie nie mają ochoty na przytulanki, co najwyżej na dobrą radę. Wolne zaś w podróży poszukiwać będą miłości. W weekend poznasz nowe fajne osoby.

Horoskop tygodniowy na 4-10 lipca 2022 r. - RYBY

To będzie niespokojny tydzień. W pracy mimo tego, że będziesz starał się opanować każdą sytuację to i tak nerwowa atmosfera potrwa do końca tygodnia. Zajęte Ryby napotkają drobne kłopoty ze strony partnera, jednak już w piątek wszystko się wyjaśni i na nowo zaczniecie ćwierkać romantycznie. Wolne zaś będą w centrum zainteresowania płci przeciwnej.