Spis treści: 01 Reinkarnacja a karma. Gdy dusza ma do odrobienia lekcję

02 Karma a numerologia. Magia zaklęta w dacie urodzenia

03 Związek karmiczny. Lekcja o tobie od innych ludzi

04 Frustracja, krzyki i łzy

05 Zobacz swoje lęki przez pryzmat relacji

Reinkarnacja a karma. Gdy dusza ma do odrobienia lekcję

Możliwości wiary w to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci jest kilka. Jedną z możliwych do wyboru dróg w temacie wiary jest reinkarnacja.

Jedną z takich lekcji - zdaniem tych, którzy wierzą w reinkarnację - jest związek karmiczny. Wiążę się nierozerwalnie nie tylko z reinkarnacją, ale także z pojęciem karmy.

Karma w buddyzmie ogólnie oznacza cykl przyczyny i skutku - każde działanie, jakie osoba podejmie, będzie miało na nią wpływ w pewnym momencie w przyszłości. Zasada ta dotyczy także myśli i słów danej osoby oraz działań, jakie inni ludzie podejmują zgodnie z jej instrukcjami. Jak widać jest to działanie niezwykle szerokie.

Zdjęcie Co daje nam wiara w reinkarnację i karmę? / 123RF/PICSEL

Karma dotyczy nie tylko związku między działaniami i ich konsekwencjami, ale także moralnych powodów lub intencji stojących za działaniami. Jeśli ktoś pod przykryciem dobrych uczynków, ale z niewłaściwych powodów dokona czegoś dobrego, ale jego intencje nie są czyste, wciąż jest to rozpatrywane jako zły uczynek.

Ze względu na połączenie zagadnień karmy i reinkarnacji skutki działania karmy mogą być odczuwalne przez daną osobę w przyszłym życiu, a dobry lub zły los, którego ktoś doświadcza, może być wynikiem działań dokonanych w poprzednich wcieleniach.

To właśnie są owe lekcje, które dusza powinna odrobić w następnych wcieleniach. Jaka więc nauka wypływa z karmicznego związku?

Karma a numerologia. Magia zaklęta w dacie urodzenia

Okazuje się, że to, jaką karmę otrzymałeś od wszechświata możesz wyczytać ze swojej daty urodzenia. Ma to związek z numerologią i to, jaką jesteś liczbą. Aby się tego dowiedzieć należy zsumować wszystkie cyfry w dacie urodzenia, a następnie dodać do siebie cyfry z dwucyfrowego wyniku.

Zdjęcie Numerologia to dział ezoteryki, który zyskuje obecnie na popularności / 123RF/PICSEL

Inna karma będzie dla "jedynek", inna dla "dwójek", a inna dla "trójek" i tak aż do "dziewiątek" oraz liczb mistrzowskich.

Numerologia również skrywa się w naszych imionach i nazwiskach. Każda litera ma swoją numerologiczną wibrację, a litery te tworzą alfabet numerologiczny.

Karma więc może być zapisana liczbowo w naszym dniu przyjścia na świat i w naszym imieniu.

Związek karmiczny. Lekcja o tobie od innych ludzi

Gdy wiadomo już jaka karma jest nam pisana, możemy spodziewać się jej pod różną postacią, chociażby pod postacią związku z drugą osobą.

Czym zatem jest związek karmiczny? Relacje karmiczne to intensywne relacje charakteryzujące się pasją, emocjami i dramatyzmem. W pewnym sensie relacje karmiczne są powiązane z karmą, ponieważ są postrzegane jako relacje, niezbędne dla naszego osobistego rozwoju, czyli do... odrobienia lekcji.

Zdjęcie Związek karmiczny ma być nauką dla konkretnej osoby / 123RF/PICSEL

Relacje te nie zawsze są przyjemne. Mogą być wyczerpujące, toksyczne, mogą być powodem wylania wielu łez.

Jak więc rozpoznać, że jesteśmy w karmicznym związku i co z tym zrobić?

Według wiary w karmę i reinkarnację oraz numerologię, karmiczny związek poznamy przede wszystkim po jego intensywności.

Osoby, które dopiero zaczęły jakąś relację są w nią zaangażowane emocjonalnie od samego początku i od samego początku wiele się w tym związku dzieje.

Z duchowego punktu widzenia idea relacji karmicznych jest taka, że dwie dusze zawarły umowę, zanim wkroczyły w to obecne życie, aby pomagać sobie nawzajem na swoich ścieżkach.

Zdjęcie Związek karmiczny może być pełny bólu / 123RF/PICSEL

Pomoc ta jednak nie jest łatwa, dlatego związki te często są niezwykle burzliwe, emocjonalne, wręcz ociekają dramatyzmem.

Jednym z pierwszych sygnałów związku karmicznego jest uczucie, jakby znało się drugą osobę całą wieczność. To przyciąga do siebie dwoje ludzi, którzy niezwykle szybko angażują się w nowe uczucie.

Na samym początku może pojawić się też uczucie, że wszystko jest nie tak, a intuicja podpowiada danej osobie, żeby nie zaczynać tej relacji. Jest jednak coś nieokreślonego, co nie pozwala przerwać tego związku. To właśnie drugi znak, że może być to związek karmiczny według tych, którzy w to wierzą.

Frustracja, krzyki i łzy

Zdaniem Shannon Kaiser, mentorki i autorki książek takich jak "Retun to You", czy "The Self-love Experiment", uczucie frustracji niezwykle często pojawia się w związkach karmicznych.

"Jeśli czujesz się sfrustrowany i niezrozumiany, najprawdopodobniej jesteś w związku karmicznym" - mówi Kaiser.

Dzieje się tak dlatego, że związki karmiczne rzadko są doskonałym związkiem; chodzi w nich o wzrost, zwykle za pomocą bolesnych środków.

Zdjęcie Relacja karmiczna może okazać się tą toksyczną / 123RF/PICSEL

Mimo nieprzyjemnych doznań, wylanych łez i kłótni w związku, relacje te w rozumieniu reinkarnacji i karmy mogą uzależniać. Relacje karmiczne szybko stają się pochłaniające wszystko, nawet pomimo wyżej wymienionych problemów, takich jak niewytłumaczalne napięcie lub frustracja.

Sami partnerzy także mają trudność w porozumieniu się nawet ze sobą.

"Zazwyczaj występuje wiele napięć i nieporozumień" - zauważa Kaiser.

Te nieporozumienia mogą pomóc nam pokazać, co cenimy i czego oczekujemy w związku lub gdzie musi nastąpić uzdrowienie zdaniem mentorki.

Zobacz swoje lęki przez pryzmat relacji

Trud tych relacji ma nas czegoś nauczyć o nas samych. Związek karmiczny wydobędzie na powierzchnię wszystkie lęki. Te dotyczące miłości, przeszłości, relacji z innymi ludźmi. Wszelkie traumy z przeszłości wyjdą na światło dzienne.

Prócz lęków zdaniem wyznawców reinkarnacji w takich związkach ma wyjść z ciebie wszystko to, co najgorsze.

Doświadczenie karmy ma pokazać twoje mroczne strony, a to z kolei sprawia, że może pojawić się uczucie wyczerpania emocjonalnego, energetycznego, a nawet fizycznego.

Zdjęcie Według wiary w karmę, nie wszystkie lekcje dla naszej duszy są przyjemne / 123RF/PICSEL

To, co w reinkarnacji jest nazywane karmicznym związkiem, psychologia określi to mianem relacji toksycznej.

Nieważne jednak, jakie podejście - czy duchowe, czy naukowe - obierzemy, powinniśmy z tej relacji finalnie zrezygnować.

Jeżeli w tym aspekcie osoby biorą pod uwagę duchowość, to odejście z takiej relacji może być trudne, ale lekcja została przez duszę odrobiona.