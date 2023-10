Spis treści: 01 Toksycy są wśród nas. Nawet w pracy

02 Popatrz jak traktują innych. Kontakty z innymi wizytówką toksyka

03 Kierownik, który kierownikiem nie jest. Zachowania pasywno-agresywne

04 Jak radzić sobie z toksykami w miejscu pracy?

Toksycy są wśród nas. Nawet w pracy

Toksycznych ludzi możemy spotkać wszędzie - w domu, w związku, a nawet właśnie w pracy. Miejsce, gdzie spędzamy ok. 8 godzin dziennie i dzielimy tę pracowniczą przestrzeń z innymi ludźmi, stanowi lwią część naszego życia.

Osoby o tych imionach tworzą najsilniejsze związki. Jesteś w tej grupie

Uważaj na te toksyczne zdania. Jak postawić granicę i nie dać wpędzić się w poczucie winy?

8 oznak, że masz silną osobowość i onieśmielasz nią innych ludzi

Tego narcyz panicznie się boi. Sytuacje, które przerastają toksyków Dlatego jest ważne, by w środowisku pracy po prostu czuć się dobrze i lubić swoich współpracowników. Niestety, nie zawsze tak jest i w zespole znajdzie się osoba, która wywoła w nas wiele napięć i frustracji.

Może okazać się właśnie wtedy, że osoba ta lub nawet kilka osób to toksyczni pracownicy.

Na czym mogą polegać zachowania takich toksycznych osób w pracy? Na co zwracać uwagę?

Popatrz jak traktują innych. Kontakty z innymi wizytówką toksyka

Coś, co jest główną wskazówką do rozpoznania toksyka w pracy, jest to, jak traktują inne osoby w pracy.

Jeżeli pojawia się poniżanie, złośliwe wytykanie błędów, zawstydzanie przy innych współpracownikach, sarkazm, czy ironia wycelowana w ofiarę, to możliwe, że mamy styczność z osobą toksyczną.

Reklama

Zdjęcie Toksyczne osoby w pracy mogą być źródłem wielu napięć i frustracji innych pracowników / 123RF/PICSEL

W książce "Toxic Workplace!: Managing Toxic Personalities and Their Systems of Power" badacze Mitchell Kusy i Elizabeth Holloway przedstawili wyniki swoich badań nad toksycznymi osobowościami w miejscach pracy.

Okazało się, że wystarczy jedna toksyczna osoba, by osłabić jednostki, zespoły, a nawet organizacje.

Badania Kusy’ego i Hollowaya wyeksponowały zachowania osób wskazujące na poważny problem behawioralny i opisują, w jaki sposób ta toksyczność rozprzestrzenia się w systemach, odbijając się nie tylko na dwóch czy trzech osobach, a na całym funkcjonowaniu firmy.

Prócz wyżej wymienionych, nieco oczywistych zachowaniach toksycznych pracowników, badacze mówią o jeszcze kilku, które z pozoru mogą wydawać się troską o funkcjonowanie firmy.

Kierownik, który kierownikiem nie jest. Zachowania pasywno-agresywne

Kto powiedział, że toksyczny pracownik nie może osiągnąć wysokich wyników? Narcystyczny pracownik jest zwykle świetnym pracownikiem, ale wydaje się, że nie docenia wartości silnego zespołu. Wolą pracować samodzielnie i mogą nawet nie doceniać swoich współpracowników.

Taki narcyz w środowisku pracy może wykazywać szereg zachowań, które wpłyną destrukcyjnie na resztę zespołu.

W ich sposobach na traktowanie innych może pojawić się wrogość, obwinianie innych, brak zaufania do współpracowników, czy trudność w przyjmowaniu krytyki, czy negatywnej informacji zwrotnej.

Zdjęcie Środowisko pracy jest niezwykle ważne dla człowieka. Jeżeli przez 8 godzin w ciągu dnia przeżywamy stres lub złość, to nie wpływa to korzystnie na nasze zdrowie psychiczne / 123RF/PICSEL

Może pojawić się także chęć do zarządzania zespołem, gdy osoba ta nie znajduje się na żadnym kierowniczym stanowisku, a współpracownicy, nie są jej podwładnymi.

Wówczas obserwujemy tendencje do:

Mikrozarządzania

Kontrolowania pracy członków zespołu

Wtrącanie się w zadania innych, bez wcześniejszej prośby o pomoc ze strony tych osób

Pozornie takie zachowania mogą świadczyć o zaangażowaniu w pracę i chęć pomocy innym. Jednak we wtrącaniu się, kontrolowaniu i poprawianiu innych nie ma mowy o zaangażowaniu, a wyłącznie o toksyczności.

Jak radzić sobie z toksykami w miejscu pracy?

Sytuacja bywa czasem skomplikowana i faktycznie najbardziej efektownym działaniem wobec toksyków jest odcięcie się od nich.

Dlatego w kontekście zawodowym także, jeżeli istnieje taka możliwość, należy pomyśleć o zmianie stanowiska pracy, działu, czy w ogóle firmy.

Jednak, gdy na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, a nie ma także możliwości zgłoszenia zachowania danej osoby przełożonemu, bądź sam przełożony wykazuje takie zachowania, to jedną ze strategii jest ograniczenie kontaktu z daną osobą do niezbędnego minimum.

Zdjęcie Jak unikać toksyka w miejscu pracy? / 123RF/PICSEL

Rozmowy z toksykiem powinny być krótkie i dotyczyć tylko zagadnień związanych z wykonywaną pracą.

Sprawdzić się także może technika szarej skały, w której ofiara nie okazuje emocji, nawet gdy toksyczna osoba stara się wzbudzić w niej stres, złość, czy żal.

Ofiara wówczas nie powinna komentować sarkastycznych, czy ironicznych wypowiedzi toksyka i odpowiadać niezwykle zwięźle na pytania, gdy są one merytoryczne.