Strefy erogenne to czułe miejsca, które są wrażliwe na dotyk. Jak je znaleźć?

Jak działają strefy erogenne kobiet?

Strefy erogenne to obszary na ciele kobiety, które są silnie unerwione. To miejsca bardzo wrażliwe na dotyk. Skóra jest w nich niezwykle cienka lub pokryta jedynie błoną śluzową.

Stymulacja stref erogennych powoduje pobudzenie seksualne. W niektórych przypadkach może prowadzić nawet do orgazmu.

Panuje mit, według którego kobiece strefy erogenne występują jedynie w okolicach narządów płciowych. Prawda jest jednak inna. Ciało kobiety aż w 15% stanowią miejsca wrażliwe na dotyk. Stawia je to w lepszej sytuacji niż mężczyzn, którzy mogą cieszyć się jedynie 3% powierzchni stref erogennych w swoim ciele.

Strefy erogenne narządów płciowych przynoszą więcej przyjemności. Są połączone z nerwami miedniczymi, trzewnymi, sromowymi i błędnymi. Ich pobudzenie prowadzi do orgazmu. Nie oznacza to jednak, że można sobie pozwolić na lekceważenie pozostałych sfer erogennych. Długość trwania i jakość gry wstępnej, często determinuje u kobiety zadowolenie ze stosunku.

Gdzie się znajdują kobiece strefy erogenne?

Zdjęcie Klucz do szczęścia w sypialni to wzajemne zrozumienie i wrażliwość na potrzeby drugiej osoby / 123RF/PICSEL

Seksuolodzy dzielą strefy erogenne na dwa rodzaje, swoiste i nieswoiste.

Miejsca swoiste charakteryzują się tym, że ich stymulacja może doprowadzić kobietę do orgazmu. Do nich należą takie miejsca jak łechtaczka, wargi sromowe, brodawki piersiowe i odbyt. Są one pokryte błoną śluzową lub bardzo cienką skórą.

Nieswoiste strefy erogenne to miejsca, których stymulacja podnieca, ale nie prowadzi do orgazmu. Mogą znajdować się w okolicach szyi, uszu lub pośladków.

Ważne punkty na mapie kobiecego ciała

Zdjęcie 15 proc. kobiecego ciała to strefy erogenne / 123RF/PICSEL

Każda kobieta ma osobiste preferencje. Miejsca erogenne są rozmieszczone nierównomiernie. Ciała różnią się od siebie, a pieszczoty powinny być dostosowane do osobistych preferencji partnerki.

Strefy erogenne mogą zmieniać swoje położenie w ciągu życia. Punkty na mapie kobiecego ciała ulegają zmianie pod wpływem różnych doświadczeń seksualnych.

Strefy erogenne, które są najczęściej spotykane u kobiet oprócz narządów płciowych to wnętrze kolan, wewnętrzna część ud, pośladki, płatki uszu, szyja oraz kark. Strefy erogenne można znaleźć także na twarzy, najczęściej w okolicach ust, powiek, skroni i linii włosów. Często miejsca erogenne to także boki brzucha, od pach do bioder oraz okolice pępka.

Zdjęcie Strefy erogenne znajdują się także w okolicach pępka i po bokach brzucha / 123RF/PICSEL

Jak pobudzić kobiece strefy erogenne?

Strefy erogenne oraz ich stymulacja są kwestią indywidualną. Przy pieszczotach tych miejsc liczy się nie tylko dotyk, ale także jego natężenie, siła, rytm i temperatura.

Kobiece strefy erogenne można pobudzić nie tylko za pomocą dotyku dłoni. Do pieszczot można użyć ust, języka, penisa, a nawet oddechu. Doświadczenie dotyku może być bardziej podniecające, jeśli je zróżnicujemy. Różny rytm, nacisk, zmiana temperatury mogą wywoływać różne efekty w ciele kobiety.

Warto zapytać partnerkę, co lubi i jakie czynności sprawiają jej największą przyjemność. Czasami szukanie miejsc erogennych też może być elementem gry wstępnej i przyjemnością samą w sobie.

Dobrze jest zacząć pieszczoty od stymulacji miejsc nieswoistych i następnie powoli skupiać się na strefach erogennych swoistych. Napięcie podczas gry wstępnej może zintensyfikować stosunek i przynieść partnerce więcej przyjemności.

