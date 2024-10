Myślisz, że wiesz wszystko o swojej przyjaciółce? Zróbcie razem test drzewa

Przyjaciel to ktoś, kto rozumie twoją przeszłość, wierzy w twoją przyszłość i akceptuje ciebie taką, jaka jesteś. Też tak uważasz? To również ktoś, kto poda ci rękę w najtrudniejszym momencie twojego życia i będzie mógł liczyć na to samo, gdy znajdzie się w potrzasku. To także ktoś, kto powie ci szczerze, co myśli, gdy zaczniesz błądzić, a nie będzie tylko przytakiwać, oczekując dokładnie tego samego w zamian.

Warto zatem zgłębiać wiedzę o sobie nawzajem, bo wtedy możemy stać się dla siebie skuteczniejsi. Im większą wiedzę o sobie zdobędziecie, tym bardziej będziecie się przecież rozumieć. Nie sądzisz? Jednym z ciekawszych na to sposobów jest Test Drzewa, zwany również testem Kocha, od nazwiska jego twórcy - Charles Kocha. Jest to zwyczajnie test projekcyjny.

Koch uważa bowiem, że postać, jaką przybiera na rysunku drzewo, nie jest przypadkowa. Stanowi ono niejako syntezę spostrzeżeń człowieka, obrazów tkwiących w pamięci. Jest to odzwierciedlenie w naturalny i subiektywny sposób cech osobowości i najczęściej dzieje się to bez udziału świadomości. Dostarcza on zatem wskazówek także na temat naszego charakteru. Dzięki niemu można też określić stan emocjonalny.

Co potrzebujesz, by go przeprowadzić?

Przyjaciółki. Zaproś ją do siebie, zaparz jej pysznej aromatycznej herbaty, połóż na stół smaczną przekąskę oraz dwa białe arkusze papieru formatu A4, bo oczywiście fajniej będzie, jeśli zrobicie ten test razem. Połóżcie kartki poziomo i narysujcie, jak najbardziej starannie, drzewo owocowe! Użyjcie ołówka, bo umożliwia użycie gumki do mazania.

Pamiętaj jednak, by interpretacje przeczytać już po tym, jak skończycie rysować! Pamiętaj też, by potraktować to zadanie w kategoriach dobrej zabawy przy filiżance herbaty!

Test Drzewa (Kocha) - interpretacja

"Ogólne wrażenie", obejmujące:

stopień wyrazistości (braku wyrazistości);

dynamiczność (statyczność);

uporządkowanie (lub nieuporządkowanie);

charakter nastroju (pogodny lub ponury);

bogactwo (ubóstwo) dodatkowych elementów.

Ponadto należy uwzględnić sposób przedstawiania elementów rysunku drzewa, takich jak:

korzeń (pojedynczy czy rozgałęziony, wykonany grubą kreską czy cienką, jego zakończenie itp.),

podstawa pnia (szeroka czy wąska, z lewej strony szersza czy na odwrót),

gałęzie (grube czy cienkie, małe czy duże, rysowane pojedynczymi kreskami czy podwójnymi itp.),

korona drzewa (zwarta, skupiona, rozłożysta) lub jej brak.

Test drzewa (Kocha) - sprawdź, czy naprawdę wiesz o kimś wszystko

Wybór miejsca na kartce

Przyjrzyj się dokładnie waszym rysunkom. W którym miejscu kartki narysowałyście swoje drzewa?

Bardziej z lewej strony - Jesteś osobą, która lubi bujać w obłokach, snuć ciągłe plany i marzenia. Nie należysz raczej do ludzi, które twardo stąpają po Ziemi. Wręcz przeciwnie, często zagłębiasz się w bogaty świat fantazji, zupełnie zapominając przy tym o rzeczywistości.

Bardziej z prawej strony - Należysz do ludzi aktywnych i energicznych. Posiadasz silną wiarę we własne możliwości, jesteś pewna siebie, nie boisz się nowych wyzwań.

Dokładnie po środku - Drzewo znajdujące się dokładnie na środku kartki symbolizuje osobę, której charakteru nie da się jednoznacznie określić. Jest często rozchwiana emocjonalnie, ma bardzo złożoną osobowość. W jednym momencie potrafi być pewna siebie i zdecydowana by przy innej okazji zachowywać się zupełnie odwrotnie.

Wysokość drzewa

Zbyt duże - nie mieści się na kartce oznacza ekspansywność, egoizm oraz nadpobudliwość

Średnia wielkość - prawidłowa ocena samego siebie, równowaga i balans w życiu

Zbyt małe - skłonności do manipulowania, oszukiwania oraz popełniania przestępstw.

Korona drzewa

Dominuje lewa strona - więcej gałązek, listków - oznacza iż jesteś osobą bardzo skoncentrowaną na sobie z trudnościami emocjonalnymi, charakterystycznymi dla introwertyków. Jeśli na toim rysunku w koronie drzewa po lewej stronie są gniazda ptaków oznacza to konflikt z matką lub brak porozumienia.

Dominuje prawa strona - jesteś osoba otwartą, optymistyczną nie bojąca się przyszłości oraz mającą bardzo dobry i silny kontakt z matką.

Kształt korony

Korona okrągła, symetryczna - oznacza indywidualizm, brak podatności na wpływy.

Korona poplątana - oznacza zewnętrzny lęk przy wewnętrznej agresji

Korona pusta - oznacza ogólny lęk zewnętrzny i wewnętrzny.

Korona w kształcie chmurki - charakterystyczne dla osób podatnych na wpływy, zdolnych kontrolować i kierować emocjami.

Korona otwarta - charakterystyczne dla osób empatycznych mających zaufanie do siebie oraz zdolności przywódcze.

Test drzewa (Kocha) - sprawdź, czy naprawdę wiesz o kimś wszystko

Formy gałęzi

Gałęzie cienkie proste, skierowane do góry z liśćmi i owocami - wewnętrzne poczucie kontroli, asertywność, pogodne usposobienie;

Gałęzie cienkie chaotyczne, poplątane - labilność emocjonalna, ambiwalencja uczuć, kryzys emocjonalny;

Gałęzie grube - silne ego, egoizm, ekspansywność, napięcia wewnętrzne, skłonność do przemocy;

Pień drzewa

Symbolizuje dążenie do przyjemności, przecenianie materialnej strony życia, to symbol dużej energii życiowej.



Formy pnia

Pień rozłożysty na dole - silne niekiedy traumatyczne związki z rodziną;

Pień odcięty kreską od korony - sztywność myślowa, niski poziom intelektu;

Pień prosty - silne ego, przecenianie materialnej strony życia, zaradność, pewność siebie, przedsiębiorczość;

Pień chudy - słabe ego, niepewność, nadmierna krytyka.



Braki

Odcięte korzenie - trauma, odrzucenie tego, co bolesne, potrzeba sprawdzenia siebie, własne normy;

Brak liści - oznacza osoby smutne, zmęczone, z odebranym dzieciństwem.



Dodatki

Drabinki, podpórki - niezaspokojone potrzeby;

Dziuple, sęki, ucięte konary -trudności życiowe, urazy, traumy;

Owoce - to symbol nagrody, wiary w sukces duże owoce to natychmiastowe nagrody, zwiędłe - porażki;

Kwiaty - symbol egoizmu, narcyzmu.

I jak, zabawa się udała? Poznałyście się trochę bardziej? A może tylko utwierdziłyście się w prawdach o sobie nawzajem? Najważniejsze, byście obie nawzajem znały melodię swoich serc. I pomogły ją zaśpiewać, kiedy zabraknie, którejś z was słów. Bo czym więcej jest przyjaźń.

Te przedmioty nie są tym, czym się wydają. Najbardziej realistyczne torty w Polsce Polsat