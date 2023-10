Spis treści: 01 Japoński test sześcianu. Odpowiedz na kilka pytań, a poznasz przyszłość

02 Japoński test sześcianu: pytania

03 Japoński test sześcianu: symbolika kolorów

Test sześcianu został opracowany przez japońskich psychologów Tadahiko Nagao i Isamu Saito. Metodę opisali w książce "Kokology: The Game of Self-Discovery". Przygotowany przez nich psychotest polega na wyobrażeniu sobie kilku elementów, a następnie ich odpowiednią interpretację.

Japoński test sześcianu. Odpowiedz na kilka pytań, a poznasz przyszłość

W Kraju Kwitnącej Wiśni test sześcianu cieszy się sporą popularnością. Psychologiczną grę określa się mianem kokologii. Hasło powstało z połączenia słów "kokoro", które w języku japońskim oznacza umysł i greckiego "logia", czyli nauka. Wyobrażenie sobie określonych sytuacji ma symbolicznie odnosić się do naszego życia.

Od czego zacząć japoński test sześcianu? Przygotuj kartkę i długopis, a następnie znajdź spokojne miejsce. Spędź w ciszy około pięciu minut. Po kolei odpowiadaj na pytania, a na kartce zapisuj lub rysuj to, co przyjdzie ci na myśl. Zaczynamy!

Japoński test sześcianu: pytania

Zdjęcie Chcesz dowiedzieć się czegoś o sobie? Wykonaj japoński test sześcianu / 123RF/PICSEL

Wyobraź sobie, że znajdujesz się na pustyni. Nagle twoim oczom ukazuje się sześcian. Możesz go opisać lub narysować. Jak duży jest? Jaki ma kolor? Z czego jest zrobiony? Gdzie się znajduje? Jest solidny? Unosi się w powietrzu, a może jest zakopany w piasku? Porusza się czy jest nieruchomy?

Twoim oczom ukazuje się drabina. Jaki ma kolor? Jest blisko czy daleko sześcianu? Jest stara czy nowa?

Nagle na pustyni pojawia się koń. Przechadza się swobodnie? A może jest uwiązany? W jakim kierunku się porusza? A może stoi w miejscu? Jest blisko czy daleko sześcianu? Jaki ma kolor?

A teraz widzisz kwiat lub całą łąkę kwiatów. Co to za kwiaty? Jaki mają kolor? Gdzie się znajdują na wyobrażonym przez ciebie obrazku?

Spokój przerywa burza. Jest spokojna czy gwałtowna? Jest w oddali czy znajdujesz się w centrum całego zjawiska? Czy ma wpływ na sześcian, drabinę, konia i kwiaty?

Odpowiedzi gotowe? Czas na rozwiązanie japońskiego testu sześcianu.

Japoński test sześcianu. Odpowiedz na kilka pytań, a poznasz przyszłość

Zdjęcie Japoński test sześcianu wykonany? Czas na interpretację / 123RF/PICSEL

Sześcian symbolizuje ciebie i to, jak siebie postrzegasz. Duży sześcian oznacza, że masz silną osobowość i nie brakuje ci pewności siebie. Mały z kolei reprezentuje niskie poczucie własnej wartości. Jeśli wyobraziłaś sobie, że jest zanurzony w piasku, oznacza to, że lubisz planować. Z kolei sześcian unoszący się w powietrzu symbolizuje skupienie na tym, co dzieje się tu i teraz.

Drabina to z kolei symbol przyjaciół. Jeśli widzisz ją opartą o sześcian, oznacza bliskość. Jeśli wystaje nad sześcian - uważasz, że jesteś gorszy/a od innych. Jeśli natomiast to sześcian góruje nad drabiną, pokazuje to poczucie wyższości nad innymi osobami z twojego otoczenia.

Koń reprezentuje z kolei wyobrażenie o idealnym partnerze. Jeśli znajduje się daleko od sześcianu - potrzebujesz w relacji wiele wolności. Zwierzę przywiązane nieopodal pokazuje, że masz potrzebę kontroli. Koń noszący siodło symbolizuje potrzebę bezpieczeństwa.

A teraz czas na burzę. W japońskim teście odnosi się do lęków i ukazuje skalę problemu, z jakim się borykasz. Im spokojniejszy i łagodniejszy przebieg, tym lepiej dla ciebie.

Kwiaty to natomiast symbol chęci posiadania dzieci. Jeśli jest ich wiele, marzysz o gromadce pociech. Im bliżej sześcianu się znajdują, tym więzi rodzinne są dla ciebie ważniejsze.

Japoński test sześcianu: symbolika kolorów

Wszystkie elementy wyobrażonego obrazka z pewnością mają określone kolory. Oto symbolika niektórych z nich:

czarny: elegancja, uwodzenie, autorytet,

biały: niewinność,

niebieski: wiedza, lojalność,

czerwony: władza, miłość, energia seksualna,

żółty: zabawa,

zielony: pieniądze, witalność, współczucie,

brązowy: stabilizacja,

purpurowy: bogactwo, luksus.

