Nie tylko męskie przyrodzenie. Gdzie pieścić partnera tak, by oszalał z rozkoszy?

Sam stosunek seksualny to nie wszystko. Dla pań niezwykle istotna jest również udana gra wstępna, której ważnym elementem jest pobudzanie stref erogennych kobiet

Trzeba jednak pamiętać, że nasi partnerzy również mają swoje potrzeby, które powinnyśmy wziąć pod uwagę, gdy oddajemy się cielesnym przyjemnościom

Aby seks był jeszcze bardziej udany dla obu stron, warto więc dowiedzieć się, gdzie są strefy erogenne mężczyzn. Wbrew pozorom nie ograniczają się one wyłącznie do penisa i jąder

Czym są strefy erogenne mężczyzn? To prosta droga do rozkoszy

Mapa stref erogennych u mężczyzn obejmuje około trzech procent ich ciała. To stosunkowo niewiele w porównaniu z kobietami, gdzie mamy do czynienia z około 15 procentami powierzchni ciała. Nie oznacza to jednak, że ograniczają się one wyłącznie do obszaru okolic płciowych.

Pozostałe części męskiego ciała również mogą być wrażliwe na dotyk, mimo że skóra panów jest nieco grubsza i bardziej szorstka od tej u pań. Bez większego problemu możemy jednak odnaleźć miejsca, które z uwagi na silne unerwienie są szczególnie podatne na stymulację seksualną.

Oczywiście każdy mężczyzna ma swoje osobiste preferencje, a strefy erogenne mężczyzn rozmieszczone są nierównomiernie, ponieważ ciała poszczególnych osób różnią się od siebie. Można jednak odnaleźć kilka konkretnych punktów, które są podatne na dotyk u większości panów.

Gdzie są strefy erogenne mężczyzn? Mapa ważnych punktów na ciele

Stymulacja męskiego prącia to nie wszystko, choć w większości przypadków wystarcza ona do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Stosunek warto urozmaicać, pobudzając również inne obszary na ciele tak, aby sprawić swojemu partnerowi maksymalną przyjemność.

Zdjęcie Gdzie pieścić partnera tak, by sprawić mu przyjemność? / 123RF/PICSEL

Świadomość, gdzie są strefy erogenne mężczyzn, może znacznie poprawić komfort naszego pożycia seksualnego. Warto więc uświadomić sobie, że będą to przede wszystkim takie obszary jak:

uszy

twarz

szyja i kark

plecy

sutki

ręce i nogi

odbyt

Strefy erogenne mężczyzn. Jak je pobudzić?

Mapa stref erogennych mężczyzny jest już nam znana. Jednak, jak je pobudzić tak, aby ukochany oszalał z rozkoszy i był chętny odwdzięczyć nam się tym samym?

Uszy

Uszy to wyjątkowy punkt na ciele kobiet i mężczyzn, ponieważ podniecenie może wywołać nie tylko samo ich przygryzanie czy pocałunek, ale również oddech czy drobne muśnięcie palcami. Pod wpływem takiej stymulacji dreszcz rozkoszy odczuwalny jest szczególnie w okolicach karku i potylicy.

Twarz

Na ludzkiej twarzy znajdziemy mnóstwo stref erogennych. Szczególnie przyjemne mogą okazać się pocałunki inne pieszczoty ust i np. przygryzanie warg, a także subtelne muskanie policzków czy powiek.

Szyja i kark

Strefy erogenne mężczyzny to również kark czy szyja, których subtelny dotyk często wywołuje dreszcze na całym ciele. Aby sprawić ukochanemu przyjemność, w tym miejscu warto również złożyć kilka pocałunków.

Plecy

Nie od dziś wiadomo, że masaż pleców to częsty wstęp do miłosnych igraszek. Zwłaszcza jeśli pobudzimy mężczyznę, wykorzystując do tego celu olejek eteryczny o pobudzającym zmysły zapachu.



Sutki

Tutaj zdania są podzielone, ponieważ pieszczoty męskich piersi nie sprawiają przyjemności wszystkim mężczyznom. Są jednak tacy panowie, którzy szaleją na punkcie podobnej stymulacji.

Ręce i nogi

Na kończynach również możemy zlokalizować strefy erogenne u mężczyzn, choć trzeba mieć świadomość, że nie są to najbardziej unerwione obszary. Przypadkowe muśnięcie dłonią czy przejechanie palcem po dłoni, ramieniu czy udzie partnera na pewno sprawi mu jednak nieopisaną przyjemność.

Zdjęcie Miejsc, gdzie są strefy erogenne mężczyzn, jest naprawdę wiele. Po prostu kobiety często nie zdają sobie z tego sprawy / 123RF/PICSEL

Pośladki

Warto dotykać również pośladki partnera, gdyż może to być dla mężczyzny niezwykle podniecające. Co do samego odbytu, to również jest on uznawany za strefę erogenną. W Polsce takie pieszczoty u par heteroseksualnych wciąż pozostają tematem tabu. Warto jednak spróbować, jeśli tylko wraz z partnerem mamy na nie ochotę.

