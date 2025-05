Tulipany przekwitły. Nie wiesz co dalej z nimi zrobić? Istnieją proste sposoby, które dadzą im drugie życie. Prosty trik sprawi, że w trakcie przyszłorocznej wiosny znów zachwycą wyglądem.

Tulipany kwitną przez od kilkunastu dni do czterech tygodni w roku. Dzieli się je na grupy różniące się od siebie kształtem kwiatów i terminem kwitnienia. Jeśli chcemy ozdobić nimi ogród, warto pomieszać kilka grup, by nieprzerwanie cieszyły oczy.

Zazwyczaj okres kwitnienia przypada od marca do końca maja - wszystko zależy od odmiany i warunków atmosferycznych. Wśród tulipanów wymieniamy odmiany kwitnące od końca marca do kwietnia, od kwietnia do maja i kwitnące dość późno, bo w maju.

Co zrobić z tulipanami po przekwitnięciu?

Co zrobić z nimi, gdy już odpadną płatki kwiatów? Po przekwitnięciu pozostaną kwiatowe słupki, które należy usunąć: odłamać lub uciąć za pomocą sekatora. To prosty trik, dzięki któremu roślina będzie zachwycać kolejnej wiosny. Dlaczego? Usuwając przekwitnięte kwiaty, roślina nie tworzy nasion. Dzięki temu wszystkie związki pokarmowe dostarcza do cebuli.

Warto pamiętać, by nie pozbawiać tulipanów liści i łodygi, bo będą pobierały składniki odżywcze. Tulipany w takiej formie nadal należy regularnie podlewać, ponieważ cebula gromadzi potrzebne składniki na kolejną wiosnę.

Jeżeli zdecydujemy się pozostawić tulipany w gruncie, liście i łodygi należy usunąć dopiero po ich całkowitym zeschnięciu.

Chcesz, by wiosną rozwinęły piękne kwiaty? Sadzenie tulipanów zaplanuj na jesień 123RF/PICSEL

Roślinę można również wykopać. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować stan cebulek i nie musimy obawiać się zmiennych warunków pogodowych i szkodników. Mamy też pewność, że cebulki nie zgniją i będziemy mogli zaoszczędzić na kupnie nowych. Jeżeli nie mamy możliwości wykopywania tulipanów każdego roku, możemy to robić np. raz na dwa lata. Pozostawienie cebul w gruncie zawsze w jakimś stopniu odbija się na wyglądzie kwiatów - z każdym rokiem roślina będzie ich wypuszczała coraz mniej.

Należy wykopać całą roślinę z liśćmi tak, by nie uszkodzić cebulek. Następnie dobrze jest oczyścić je z ziemi i umieścić w szklarni lub w nasłonecznionym miejscu, by wyschły. Cebulki należy przechowywać w skrzynkach i sadzić do gruntu jesienią - od połowy września do końca października.

Wymagania tulipanów. O czym pamiętać?

Tulipany preferują lekkie i przepuszczalne gleby dobrze odprowadzające wodę. Podłoże powinno być żyzne, bogate w próchnicę i mieć lekko zasadowy lub obojętny odczyn. Rośliny te nie przepadają za gliniastą, ciężką glebą, która zatrzymuje wodę. To z kolei prowadzi do gnicia cebulek. Dlatego też nim podejmiemy się sadzenia tulipanów, zadbajmy o odpowiednie podłoże.

Warto je "zasilić" na przykład kompostem. Podczas wsadzenia cebul do gruntu dobrze jest zastosować nawóz przeznaczony do roślin cebulowych. Wiosną, gdy zaczynają rosnąć, można z kolei "poczęstować" je odżywką bogatą w potas.

Pielęgnacja tulipanów nie należy do skomplikowanych, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Roślinę należy regularnie podlewać, ale unikać przelania! Nadmiar wody to prosty przepis na gnicie cebulek. Na bieżąco dobrze też usuwać przekwitłe kwiaty, dzięki czemu roślina nie będzie przeznaczała swojej energii na tworzenie nasion.

Jeśli nie wykopujemy cebulek tulipanów na zimę, dobrze jest zabezpieczyć miejsce, w którym się znajdują warstwą ściółki lub agrowłókniną. Taka warstwa pomoże im przetrwać dość silne mrozy.

