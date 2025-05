Istotną zmianą, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, jest r ozszerzenie definicji działań ratowniczych . Obecnie obejmują one nie tylko interwencje i akcje ratunkowe, ale również udział w ćwiczeniach oraz szkoleniach. Zniesiono także wymóg zachowania ciągłości służby - oznacza to, że przerwy w aktywności nie wykluczają z możliwości otrzymania dodatku. Warunkiem jest jedynie odpowiednia liczba przepracowanych lat oraz udokumentowanie zaangażowania.

Od marca 2025 roku świadczenie ratownicze wynosi 273 złote miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji, której celem jest dostosowanie wysokości wsparcia do rosnących kosztów życia. W porównaniu do wcześniejszej stawki - 258 zł - oznacza to wzrost o 15 złotych. Choć podwyżka nie jest duża, dla wielu seniorów może mieć realne znaczenie w codziennym budżecie.