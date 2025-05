Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, natomiast na Pomorzu, Warmii i Kujawach wzrastające do całkowitego - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy kraju możliwe przelotne opady deszczu, które będą się przemieszczać w stronę centrum.

Na termometrach od 8 st. C, ok. 10 "kresek" na północnym wschodzie, wschodnim wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, ok. 12 st. C w centrum do 17 st. C na zachodzie.

W nocy z piątku na sobotę możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i w centralnej Polsce. Sucho będzie jedynie na południowym zachodzie i rejonach podgórskich. Temperatura minimalna od -2 st. C w rejonach podgórskich i -1 st. C na północnym wschodzie, ok. 5 st. C w centrum do 9 st. C na północnym zachodzie - wskazuje IMGW.

W sobotę lokalnie większe przejaśnienia, ale na ogół zachmurzenie duże. Nadal możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym. W Sudetach i Beskidach deszcz ze śniegiem, wysoko w Beskidach i Tatrach okresami śnieg - wynika z prognozy IMGW.

Termometry wskażą od 7 st. C na Podhalu i 9 st. C nad morzem, na Warmii oraz Ziemi Świętokrzyskiej. W centralnej Polsce ok. 12 st. C, a najcieplej, bo do 15 st. C będzie na zachodzie kraju. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, tam też zamiecie i zawieje śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 17 st. C, miejscami na obszarach podgórskich i na Wybrzeżu od 7 st. C do 10 st. C. Nocą nadal będą nam towarzyszyć przymrozki.

Niewykluczone, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia będzie nieco cieplej Roman Friptuleac 123RF/PICSEL

Jest szansa na ocieplenie

W poniedziałek i wtorek bez większych zmian w pogodzie. Na termometrach spodziewamy się wartości od 13 st. C na wschodzie, ok. 14 st. C w centrum do 17 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu i nad morzem, tam od 9 st. C do 11 st. C. Niewykluczone, że pojawią się przelotne opady deszczu.

Od środy temperatura powinna wzrastać. Termometry wskażą od 14 st. C na Podhalu i 16 st. C na wschodzie, ok. 18 st. C w centrum do 20 st. C na zachodzie - wynika z prognozy IMGW.

