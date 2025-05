Jeśli prawo do zasiłku zostanie przyznane, otrzymamy go w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Natomiast w przypadku, gdy ZUS z jakichś przyczyn nie przyzna zasiłku pogrzebowego, wówczas istnieje możliwość odwołania się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji z ZUS. Za złożenie odwołania nic trzeba płacić.