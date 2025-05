- Napiwki zdarzają się kiedy dostarczam paczki za pobraniem. Czasem klienci nie chcą po prostu, by wydawać drobną resztę z większych kwot, ale zwykle taki dodatek do pensji nie przekracza jednorazowo pięciu zł - tłumaczy Jarek, pracownik w jednej z popularnych firm kurierskich w Rzeszowie.

- Nie obrażam się również, jeśli klient doceni fakt, że przeniosłem ciężką przesyłkę na piętro i dopłaci mi 10 zł za mój wysiłek. Oczywiście mam obowiązek dostarczenia paczek lżejszych niż 30 kg pod drzwi odbiorcy, ale 25 kilogramów to też niemało, szczególnie jeśli trzeba pokonać większy dystans. Takich sytuacji jest jednak niewiele. Jakoś nie przyjął się zwyczaj okazywania wdzięczności kurierom w formie napiwku - mówi Jarek.

Zaokrąglanie rachunku w górę przez klienta zdarza się również w innych branżach. Tego rodzaju bonusy otrzymują zwykle fryzjerzy, kosmetyczki, dostawcy pizzy, a także taksówkarze. Jeśli więc jesteśmy szczególnie zadowoleni z pięknej fryzury, paznokci, czy bardzo szybkiej dostawy posiłku, możemy wynagrodzić usługodawcę kwotą wyższą, niż wynosi rachunek. Osoby otrzymujące emerytury w gotówce za pośrednictwem poczty, często odstępują listonoszom końcówki kwot, by wyrazić swoją sympatię dla osoby, która nie tylko przynosi przekazy pocztowe, ale często wymieni z klientem kilka miłych słów.

Wręczanie napiwku może prowadzić do krępujących sytuacji

W przypadku osób, które wystawiają nam rachunek, lub w inny sposób się z nami rozliczają, przekazanie dodatkowych pieniędzy nie stwarza zwykle problemu dla żadnej ze stron. Zupełnie inaczej jest, gdy chcemy nagrodzić wysiłek osób, których praca nie wiąże się z kontaktem z gotówką. Tak jest w przypadku pokojówek, pracowników stacji benzynowych, którzy tankują paliwo do aut klientów, czy osób parkujących samochody gości hotelowych. Takim pracownikom wypada dać niewielką kwotę, jako wyraz podziękowania za miłą obsługę.

- Zdarzają się tacy, którzy próbują włożyć mi banknot do kieszeni fartucha, co jest dla mnie bardzo poniżające. Napiwki są oczywiście mile widziane, jednak sposób ich przekazania powinien mieścić się w normach cywilizowanego świata. Można po prostu podać pieniądze do ręki, lub położyć je na stoliku mówiąc "dziękuję"- tłumaczy Agata.