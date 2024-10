Podczas silnego napływu weny wyrzeźbił posąg idealnej, według niego, kobiety . Dopieścił go w każdym calu, aby był jak najbardziej wierny jego oczekiwaniom. Po zakończeniu pracy zorientował się, że obdarzył rzeźbę płomiennym uczuciem i błagał boginię Wenus, aby ożywiła obiekt jego westchnień.

Bogini miłości poruszona głębokim i szczerym uczuciem Pigmaliona przystała na jego prośbę i dała rzeźbie życie. Tym sposobem oczekiwania, czystość intencji i ogromna wiara urzeczywistniły to, co było jedynie w sferze marzeń . Kobieta, która zrodziła się z posągu, tak pełna dobrych intencji Pigmaliona, stała się dokładnie taka, jakiej oczekiwał rzeźbiarz.

Jeśli nasza druga połowa będzie czuła, że nie spodziewamy się po niej niczego negatywnego, oraz że wspieramy jej plany i marzenia i mocno wierzymy w jej możliwości ich realizacji , to stworzymy solidne fundamenty pod udany i pełen miłości związek. Zjawisko efektu Pigmaliona obejmuje także wpływ pozytywnych oczekiwań wobec naszego partnera na nas samych, bowiem spodziewając się jak najlepszych zachowań i reakcji po drugiej osobie, sami zaczynamy tak się zachowywać . Dzięki temu rośnie samoocena obu stron w związku, co bezpośrednio przekłada się na lepsze i pełniejsze jego funkcjonowanie.

Warto pamiętać, że takie zjawiska psychologiczne mają także swoją ciemną stronę. Odwrotnością pozytywnego efektu Pigmaliona jest efekt Golema . Polega on, w dużym uproszczeniu, na podcinaniu skrzydeł drugiej osobie. Jeśli z góry założymy, że nasz partner ma złe zamiary, nie jest szczery i nigdy nie zrealizuje swoich planów, tak właśnie może się stać . Przestanie wierzyć we własne zdolności, utraci pewność siebie i dobre zdanie o sobie.

To zachowanie jest zaliczane do bardzo toksycznych i niszczących nawet najtrwalszy związek dwojga ludzi. Odbije się to także na stronie złorzeczącej, bowiem pozbawiona pozytywnych impulsów, także przestanie się starać i widzieć cel zarówno w kontynuowaniu relacji, jak i w swoim całym życiu.