Esther Perel, znana terapeutka par, podkreśla, że klucz do ponownego zbliżenia się do partnera to szczera i otwarta komunikacja. W swoim doświadczeniu terapeutycznym zauważyła, że pary często unikają trudnych rozmów, co prowadzi do dalszego oddalenia. Zamiast tego, Perel radzi przeprowadzenie spokojnej rozmowy, w której zapytasz: "Co możemy zrobić, aby znów czuć się blisko siebie?". Pamiętaj, aby nie obwiniać partnera, ale wyrazić swoje potrzeby i wysłuchać jego perspektywy. Taka rozmowa może pomóc Wam zrozumieć, co powoduje dystans i wspólnie poszukać rozwiązań.