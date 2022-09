Spis treści: 01 Tego nie kupuj chłopakowi: skarpetki!

02 Kosmetyki? Tak, ale nie wszystkie

03 Z odzieżą też trzeba uważać

04 Kwiaty? To nie dla nas!

05 Spotkanie z teściową

Jak odpowiednio przygotować się na Dzień Chłopaka? Dobre pytanie! Mężczyźni w ten dzień oczekują wyjątkowego traktowania, do czego oczywiście mają prawo, w końcu to ich święto.

Większość kobiet zna na tyle swoich partnerów, by wiedzieć, co w ten konkretny dzień może ich uszczęśliwić, ale ważnym jest też, by nie przesadzić w drugą stronę i nie postawić na prezent, który mógłby się im nie spodobać.

Postanowiliśmy trochę ułatwić wam to zadanie i wymienić kilka prezentów, które niekoniecznie mogą spodobać się mężczyznom tudzież chłopakom w dniu ich święta.

Tego nie kupuj chłopakowi: skarpetki!

Zdjęcie Mężczyźni nienawidzą dostawać nowych skarpetek. / 123RF/PICSEL

Jednym z najgorszych prezentów, jaki można wręczyć swojemu chłopakowi są... skarpetki! Tak, to zdecydowanie jeden z najbardziej oklepanych prezentów, z którego kiedyś słynęły babcie, ofiarujące swoim wnukom tego typu upominki na ich urodziny. Oczywiście, mężczyzna dostając ten prezent będzie udawał zadowolenie, jednak chyba nie o to w tym wszystkim chodzi - przy wyborze prezentów warto wykazać się nieco większą kreatywnością.

Kosmetyki? Tak, ale nie wszystkie

Zdjęcie Prezent nie zawsze sprawia radość / 123RF/PICSEL

Popularnym prezentem na Dzień Chłopaka są kosmetyki, które często przychodzą na myśl paniom, które zastanawiają się, w jaki sposób uszczęśliwić w ten dzień swojego wybranka. I o ile ulubione perfumy, zwłaszcza, jeśli aktualne się kończą, mogą okazać się strzałem w dziesiątkę, tak dezodoranty czy płyny do kąpieli niekoniecznie uszczęśliwią waszego mężczyznę. Taki prezent może zostać bowiem odebrany w formie sugestii, że z naszym aktualnym zapachem czy higieną jest coś nie tak...

Z odzieżą też trzeba uważać

Zdjęcie Źle dobrany prezent może być przyczyną kłótni / 123RF/PICSEL

Wielu mężczyzn nie lubi dostawać w prezencie od ukochanej nowych koszulek czy innych form odzieżowych. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w takich sytuacjach łatwo można przestrzelić z rozmiarem lub nie trafić w gust ukochanego. Większość przedstawicieli płci męskiej nie lubi chodzić na zakupy, jednak każdy z nas ma swój określony styl, w związku z czym może się okazać, że nowa koszulka czy koszula totalnie nam się nie spodoba i będzie się tylko kurzyła w szafie. A chyba nie o to w tym wszystkim chodzi?

Kwiaty? To nie dla nas!

Chyba najgorszym prezentem, jaki może sobie wyobrazić każdy facet w dniu jego święta, są kwiaty. Nawet nie chodzi w tym wszystkim o to, że my po prostu za roślinnością nie przepadamy. Wielu mężczyzn dostając taki upominek nie wie po prostu do końca co ma z nimi zrobić. To zdecydowanie najgorszy prezent z całego zestawienia, którego lepiej unikać jak ognia.

Spotkanie z teściową

Zdjęcie Spotkanie z teściową z pewnością nie jest wymarzonym prezentem na Dzień Chłopaka. / 123RF/PICSEL

I na koniec naszego zestawienia, pół żartem, pół serio - kolacja z teściową! Trochę pod kątem stereotypu, trochę serio. Pewnym jest jednak, że ponad 95 procent mężczyzn wolałoby spędzić Dzień Chłopaka w nieco inny sposób, niż podczas kolacji z teściową.