Dzień Chłopaka jest jednym z kilku świąt poświęconych mężczyznom. W tym dniu kobiety obdarowują upominkami swoich chłopaków, mężów, ojców i innych mężczyzn. Święto to jest świetną okazją, żeby wyrazić wdzięczność najbliższym facetom w naszym otoczeniu. Dzień Chłopaka zyskuje na popularności z roku na rok. Kojarzone i obchodzone jest głównie przez nastolatków, jednak coraz częściej świętują je również starsi mężczyźni.

Dzień Chłopaka 2021. Kiedy?

Święto chłopaków obchodzone jest co roku w ten sam dzień. W Polsce jest to 30 września. W tym roku przypada w czwartek. Dzień Chłopaka na świecie obchodzi się w różne dni - w Kanadzie 25 listopada, w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia, a w Japonii 5 maja.



Reklama

Pomysły na Dzień Chłopaka. Jak go spędzić?

Niezależne od tego, jakie zainteresowania mają wasi najbliżsi mężczyźni, spędzenie razem czasu to wspaniały prezent! Nie macie pomysłu, co robić w Dzień Chłopaka z waszą połówką, przyjacielem czy bliską osobą? Możecie skorzystać z naszych propozycji, które ucieszą każdego mężczyznę.

Atrakcje na Dzień Chłopaka

Podarowanie wspólnie spędzonego czasu to jeden z najlepszych prezentów dla każdego mężczyzny. Ważne jest jednak, by zastanowić się, jaka forma spędzonego czasu najbardziej ucieszy bliską nam osobę. Może wspólne wyjście do kina czy restauracji? Swojemu facetowi możecie zaproponować wypad na gokarty, wstęp do wesołego miasteczka czy karnet do salonu gier. Takie atrakcje z pewnością ucieszą mężczyzn - każdy z nas ma w sobie odrobinę z dziecka.





Zdjęcie Wypad na gokarty to świetny sposób na spędzenia Dnia Chłopaka / 123RF/PICSEL

Co kupić najbliższemu? Upominek na Dzień Chłopaka

Prezenty są świetnym sposobem na wyrażenie wdzięczności. Zastanawiasz się, co kupić swojemu mężczyźnie, koledze, bratu? Uniwersalny prezent wcale nie jest zły! Może zestaw ulubionych alkoholi, bilet wstępu na koncert albo gra na konsolę? Najważniejsze w doborze dobrego prezentu jest znajomość preferencji obdarowanego. Nie chcesz przecież wręczyć alkoholu abstynentowi!

Przemyśl, co może najbardziej ucieszyć bliskiego ci chłopaka. Prezent wcale nie musi być drogi ani wyszukany. Czasem najprostsze rzeczy najbardziej cieszą. Z okazji takich świąt jak Dzień Chłopaka, wiele sklepów oferuje zniżki. Przejrzyj ofertę ulubionych sklepów osoby, którą chcesz obdarować. Prezent może znaleźć się sam! Jeżeli nie masz pomysłu, możesz wybrać kartę podarunkową. Taki upominek zmniejszy prawdopodobieństwo wręczenia złego prezentu.



Zdjęcie Nie zawsze uniwersalne prezenty są złe! / 123RF/PICSEL

Prezent dla faceta. Kartka na Dzień Chłopaka

Dobrym pomysłem na wyrażenie swoich uczuć najbliższym jest wręczenie kartki. Możesz ją przygotować sama, bądź skorzystać z dużej oferty gotowych kartek. Śmieszne, tematyczne, romantyczne - wybierz najbardziej odpowiednią dla obdarowywanej osoby. Kartka to również dobry prezent na Dzień Chłopaka dla kolegów z pracy czy ze szkoły. Możesz postawić na klasyczną, papierową wersję, bądź wybrać elektroniczną kartkę z okazji tego święta.

Zdjęcie Ręcznie wykonana kartka z życzeniami ucieszy każdego mężczyznę! / 123RF/PICSEL

Niezależnie od tego, jak zamierzasz uczcić Dzień Chłopaka ze swoimi najbliższymi, na pewno będą oni niezwykle wdzięczni za poświęconą im pamięć. To bardzo dobry sposób na okazanie facetom uznania i podziękowań za to co robią.



Czytaj również:

Okrzyknięto ją najpiękniejszym dzieckiem świata. Jak wygląda teraz?



Równonoc jesienna 2021. Czym jest i jak na nas wpływa?

Czad, czyli cichy zabójca. Jak się ustrzec? Objawy zatrucia