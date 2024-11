Valerie Villar na swoim instagramowym koncie villarvalerie zyskała popularność dzięki filmikom, w których nie odzywa się ani słowem . Pokazuje w nich za to, jakie sygnały wysyła nam rozmówca za pomocą mimiki, subtelnych ruchów i sposobu patrzenia . Internauci pokochali jej sposób prezentacji za pomocą własnej ekspresji twarzy i chętnie dyskutują w komentarzach na temat różnych znaków wysyłanych im od partnerów i znajomych.

Najpopularniejsze rolki obejrzało już ponad 20 milionów internautów, bo temat mowy ciała wydaje im się bardzo pasjonujący. Komunikacja niewerbalna od dawna jest również obiektem fascynacji i badań naukowych. Na jej podstawie można stwierdzić, czy ktoś kłamie lub ma wobec nas nieczyste intencje. Ale jeśli zwrócimy uwagę na więcej aspektów związanych z bezgłośnymi komunikatami, będziemy mogli nawet przekonać się, czy nasza randka idzie w dobrym kierunku, lub popracować nad własną mimiką, by nie zdradzać nikomu swoich lęków i niepewności.

W kilku rolkach Amerykanka pokazuje przykłady ruchów mięśni twarzy wskazujące na to, że nasz rozmówca wcale za nami nie przepada . Niemal niezauważalne, trwające ułamek sekundy zaciśnięcia szczęki, niepełne odwrócenie twarzy w naszą stronę czy zaciskanie warg to dopiero początek z listy sygnałów ostrzegawczych.

wysunięcie dolnej szczęki do przodu,

podwinięcie jednej strony górnej wargi do góry,

Wśród setek opublikowanych materiałów zdecydowanie najczęściej powtarza się temat niewerbalnego okazywania zainteresowania na przykład podczas randki z nowopoznaną osobą. To rzadkie zjawisko, by podczas pierwszych spotkań, w trakcie których dopiero się poznajemy, usłyszeć wprost deklaracje lub jednoznaczne "podobasz mi się". Nikt nie chce przecież być uznany za Szybkiego Billa i tym samym spłoszyć potencjalnego partnera. Na szczęście z pomocą przychodzi mowa ciała.

Możesz założyć, że wpadłaś mu w oko, gdy on:

Marszczenie brwi to często oznaka nieszczerości rozmówcy

Równie dużym zainteresowaniem cieszy się nauka rozpoznawania kłamstwa na podstawie niewerbalnych komunikatów. Nie każdy jest na nie wyczulony, a mogą okazać się kluczem do rozpoznania, czy osoba, którą zdawałoby się, znamy, jest wobec nas uczciwa. Valerie w swoich filmikach prezentuje mikroekspresje towarzyszące wypowiadaniu nieprawdy, a wiele z nich może być bardzo zaskakujące. Na co zwraca uwagę?

Dzięki tym wskazówkom skutecznie rozpoznamy intencje osoby, z którą wchodzimy w jakąkolwiek interakcję, by móc odpowiednio na nią odpowiedzieć nie czekając na bezpośrednią konfrontację, lub właśnie na podstawie odczytanego języka ciała w końcu rozmówić się z kimś, co do kogo wcześniej nie miało się całkowitej pewności.