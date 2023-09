W jakim stanie emocjonalnym jesteś? Spójrz na obrazek i znajdź odpowiedź

Spis treści: 01 Pierwszą zobaczyłeś twarz

02 Pierwsze dostrzegłeś jabłka

03 Najpierw zobaczyłeś siedzącą postać

Testy obrazkowe w psychologii należą do grupy testów projekcyjnych. To testy, które dopuszczają różnorodność odpowiedzi. Osobie badanej przedstawia się krótką i dość ogólną instrukcję Bodźce w badaniach z użyciem metod projekcyjnych są zazwyczaj niejasne i wieloznaczne. O czym mowa? Ano właśnie o obrazkach, rysunkach, kolorowych plamach, ale też niedokończonych zdaniach czy opowiadaniach.

Dziś proponujemy test obrazkowy. Odpowie na pytanie

Pierwszą zobaczyłeś twarz

Co to mówi o tobie? Jesteś osobą o dobrze rozwiniętych umiejętnościach społecznych. Potrafisz w mig rozczytać emocje drugiego człowieka i jego język ciała. Bez trudu łączysz fakty i wyciągasz wnioski, potrafisz na sprawy spojrzeć z szerszej perspektywy.

Reklama

Co to mówi o twojej obecnej sytuacji? Widać po tobie zmęczenie psychiczne i przytłoczenie. Potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci na nowo odkryć radość płynącą z małych rzeczy. Kogoś, kto pozwoli ci dostrzec piękno leżące w prostocie.

Pierwsze dostrzegłeś jabłka

Co to mówi o tobie? Jesteś osobą spontaniczną i ciekawą świata. Z entuzjazmem i otwartą głową podchodzisz do nowych spraw. Patrzysz w przyszłość z optymizmem i nie straszne ci nawet najtrudniejsze sytuacje.

Co to mówi o twojej obecnej sytuacji? Możesz mieć obecnie wrażenie lekkiego chaosu, bałaganu w twoim życiu lub w relacjach z kimś bliskim. Spróbuj się zdystansować, przemyśleć swoje priorytety.



Najpierw zobaczyłeś siedzącą postać

Co to mówi o tobie? Jesteś człowiekiem ostrożnym, ale zdarza ci się wybuchnąć - niestety w najmniej odpowiednim momencie. Twoje ulubione słowa to "rodzina", "lojalny", "szacunek", "troska" i "wartości".

Co to mówi o twojej obecnej sytuacji? Gdzieś głęboko w sercu czujesz się niezrozumiany przez najbliższe otoczenie. Powoduje to, że często myślisz o sobie, jako o osobie samotnej, choć wokół są ludzie. Warto, żebyś otworzył się na innych. Szybko okaże się, że sprawy wcale nie są tak skomplikowane, jakby się wydawało. Kamień spadnie ci z serca.

Zobacz też: Jesienny horoskop pełen zmian. Te znaki zodiaku przeżyją rewolucję