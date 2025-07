Ziemniaki to nie tylko jedno z najbardziej uniwersalnych, wszechstronnych, a zarazem tanich i smacznych warzyw. Są skarbnicą witamin - m.in. witaminy C, składników mineralnych - potasu, magnezu oraz błonnika, a jednocześnie sycą i mają niewiele kalorii . Dodatkowo są tanie i można przygotować je na wiele sposobów.

Polacy najczęściej podają je do obiadu w formie gotowanej pod postacią puree lub opiekanej w piekarniku. Przygotujemy z nich również chrupiące placki ziemniaczane, kluski śląskie czy farsz do pierogów. Niewielu wie jednak, że mogą również posłużyć jako składnik różnego rodzaju wypieków. Dodane do ciasta nie są w nim wyczuwalne, za to sprawiają, że deser ma aksamitną konsystencją i bardziej syci, przez co zjemy go zdecydowanie mniej. Przedstawiamy przepis na wyśmienite ciasto czekoladowe z ziemniakami.