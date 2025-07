Nie tylko dieta i sport. Co jeszcze wydłuża życie?

Diety, wytyczne, jak się odżywiać, co dostarczać naszemu organizmowi, jaki sport i w jakim natężeniu uprawiać, jakie kosmetyki stosować i jak dbać o swoje zdrowie psychiczne - rad specjalistów popartych badaniami naukowymi nie brakuje, a wszystko to po to, żeby wydłużyć nasze życie.

Wszystko to faktycznie jest niezwykle istotne w kontekście długiego życia i jest to składowa wielu czynników.

Ale istnieje jeszcze jeden nawyk, który, jak wykazały badania naukowe, może wydłużyć życie, a o którym niewiele się mówi.

Według badania "Wdzięczność i śmiertelność wśród starszych pielęgniarek w USA" z 2024 roku osoby, które regularnie praktykują wdzięczność, żyją dłużej niż te, które tego nie robią.

"Wdzięczność jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej dostępnych narzędzi, jakie mamy do regulowania naszej fizjologii, co może zdecydowanie zwiększyć długowieczność" - twierdzi dr Darshan Shah, lekarz medycyny, ekspert ds. długowieczności i chirurg w rozmowie z magazynem "Next Health".

Dr Shah wyjaśnia, że pozytywne nastawienie napędzane wdzięcznością ma moc, aby przenieść kogoś ze stanu stresu do stanu przywspółczulnego odpoczynku i regeneracji.

"Kiedy jesteśmy w stanie przywspółczulnym, nasz poziom kortyzolu jest niski, stan zapalny zmniejsza się, a zmienność rytmu serca wzrasta. Te biomarkery są ściśle powiązane z lepszymi wynikami zdrowotnymi i zwiększoną długością życia" - wyjaśnia specjalista.

Gniew i stres niszczy nasze zdrowie. Jak działa na nie wdzięczność?

Wdzięczność to tak naprawdę skupianie uwagi na tym, co pozytywne. Kiedy to robimy, obniżamy poziom stresu i wspomagamy nasz układ przywspółczulny.

To może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi, poprawieniu odporności i zredukowaniu wielu czynników ryzyka, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia.

Praktykowanie wdzięczności ma swoje medyczne uzasadnienie 123RF/PICSEL

Specjaliści zgodnie twierdzą, że życie w ciągłym stresie, gniewie lub stanie wysokiej gotowości zamiast we wdzięczności może być dewastujące dla zdrowia.

"Kiedy jesteśmy zestresowani, często aktywuje się reakcja walki lub ucieczki. Jest to powiązane z wysokim ciśnieniem krwi i przyspieszonym tętnem. Badania pokazują, że wdzięczność zmniejsza reakcję zapalną i poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego" - mówi Dr Christine Gibson, lekarka medycyny rodzinnej i terapeutka traumy w rozmowie z "Next Health".

Należy pamiętać o tym, że ludzka biologia jest zaprojektowana do przetrwania i funkcjonowania w krótkich okresach stresu, a nie do życia z nim 24 godziny na dobę przez wiele dni, czy miesięcy.

Wdzięczność nie taka łatwa do praktykowania. Można się jej jednak nauczyć

Jeżeli chcemy wdrożyć ten darmowy, wydłużający życie nawyk w nasze życie, specjaliści mają kilka wskazówek.

Naukowcy zalecają wprowadzenie zmian do porannej rutyny z myślą o wdzięczności. Zamiast sięgać od razu po telefon po przebudzeniu, proponują spacer po okolicy. Osoby posiadające psa, mają nieco ułatwione zadanie, o ile wyjdą na spacer z dobrym nastawieniem i nie będą zerkać w trakcie spacerowania w telefon.

Długowieczność zależy nie tylko od naszego ciała, ale też i od umysłu Canva Pro INTERIA.PL

Także zarówno zapisanie, jak i mentalne wymienienie trzech rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, może pomóc nadać pozytywny ton całemu dniu. To świetny sposób na zakończenie dnia, zwłaszcza gdy był dla nas pełen wyzwań.

W ciągu dnia zaleca się też aktywne zauważanie momentów, za które jesteśmy wdzięczni. Może to być np. wdzięczność za filiżankę kawy podczas jej picia, za dzieci, z którymi się bawimy, za ukochanego psa, gdy z nim spacerujemy, za możliwość kupienia sobie jedzenia, które nam smakuje.

Na początku może to nie przychodzić naturalnie, ale im częściej to robimy, tym łatwiejsze się to staje.

