Rodzice i opiekunowie , bez względu na dochody i sytuację zawodową, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników , zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych, w ramach programu Dobry Start.

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko , które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów - wskazuje ZUS.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.