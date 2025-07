Superwysportowana babcia, która gra w tenisa trzy razy w tygodniu, aby zachować formę - i nadal może pochwalić się sylwetką idealną do bikini - ujawniła sekrety stojące za jej promiennym wyglądem.

Spośród wszystkich diet odchudzających, to właśnie rezygnacja ze cukru cieszy się niesłabnącą popularnością od lat.

Tak źle nie czuła się nigdy. To był punkt zwrotny w jej życiu

Po wykonaniu badania poziomu glukozy we krwi zdiagnozowano u niej stan przedcukrzycowy typu 2, czyli poważną chorobę, w przebiegu której poziom cukru we krwi jest wyższy niż normalnie.

"Mój specjalista zasugerował, żebym spróbowała regulować poziom cukru we krwi za pomocą diety przez trzy miesiące i zobaczyła, co się stanie" - powiedziała w wywiadzie dla "7Life".

Odkrycie ksylitolu zainspirowało ją do założenia w 2002 r. własnej firmy Sweetlife Australia, oferującej szereg przepisów na dania bez cukru, a także słodziki oraz mieszanki do deserów, ciast i ciasteczek.

"Uwielbiam jedzenie. Odpowiada mi jedzenie trzech posiłków dziennie i dwóch małych przekąsek, jeśli mam długi dzień. Białko jem przy każdym posiłku, zwłaszcza przy śniadaniu. Jeśli wychodzę na kolację, jem ser i ciasteczka około godziny 17:00, dzięki czemu nie jestem głodna, kiedy siadam do kolacji - mówi Carolyn i dodaje, że wielkość porcji ma dla niej duże znaczenie.

Pilnuje, by nie były one zbyt duże, co sprzyja jej trawieniu.